Edmundo Arrocet vuelve a la carga contra las Campos y desvela la altísima cifra económica que le deben

Por si no tuvieran bastante las Campos, ahora Edmundo Arrocet vuelve a la carga contra ellas y se sienta esta noche en el plató de "¡De Viernes!" para conceder una de sus entrevistas más incendiarias hasta la fecha. La última pareja de María Teresa acude al programa de Mediaset con ganas de poner contra las cuerdas a las hijas de la veterana periodista fallecida hace menos de un año y para opinar sobre el embarazo de Alejandra Rubio.

En el avance de esta noche, el cómico no ha dudado en cargar contra Carmen Borrego y Terelu Campos, con el que mantiene una guerra desde hace años. "Es muy fácil hablar de boquilla. A mí que me digan cuántas veces, en los seis años que yo estuve allá (conviviendo con María Teresa), cuántas veces fue Terelu a casa o Carmen. Que me lo cuenten. Han inventado lo que han querido, me han dejado muy mal, hablando cosas de mí pestes, como que yo he vivido a expensas de ello...", comienza diciendo Edmundo sobre las hijas de la periodista.

Bigote Arrocet De Viernes

"Yo no le he pedido nunca nada, todo lo contrario. Todavía no me pagan lo que me tienen que pagar..." continúa Edmundo Arrocet sobre el dinero que le reclama a Terelu Campos y Carmen Borrego, asegurando que la cifra ronda los 40.000 euros. "Las que tienen que tener miedo porque yo sé muchas cosas que me contaba la mamá", advierte el cómico en el avance, sin miedo a las Campos.

Terelu Campos, entre la espada y la pared

"¡De Viernes!" ha contado con Edmundo Arrocet para intentar mantener su buena racha de audiencia. Cabe recordar que Terelu Campos es colaboradora del espacio de Telecinco y, tras la entrevista, responderá en directo al que fue la última pareja de su madre.