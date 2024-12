Bigote Arrocet reacciona a los últimos retoques estéticos de Carmen Borrego: esto es lo que piensa de su nueva imagen

Carmen Borrego no puede estar más contenta con el resultado de sus últimas intervenciones estéticas. La hija de María Teresa Campos despide el 2025 estrenando nueva imagen y un aspecto físico totalmente diferentes. Después de más de siete complicadas horas de operación, la hermana de Terelu luce un nuevo rostro, una sonrisa diferente y un cuerpo mucho más tonificado.

Tras este gran cambio físico, las reacciones a su nueva apariencia no se han hecho de esperar y el último en opinar sobre el asunto ha sido Edmundo Arrocet. El cómico ha sido uno de los invitados a la presentación del libro "Gento Real", la biografía de Paco Gento, y no ha dudado en pronunciarse sobre el asunto.

Edmundo Arrocet vuelve a España y comenta el último cambio estético de Carmen Borrego Europa Press

A pesar del conflicto que mantiene con las hijas de María Teresa Campos desde hace años, Arrocet no ha dudado en piropear a Carmen Borrego por su nueva imagen. "Me han comentado que ha quedado muy guapa y me imagino que sí. Me imagino que sí porque ella no es fea, no tenía feas facciones", ha expresado el cómico, muy sincero.

Su postura en el conflicto

A pesar de este piropo a Carmen, Edmundo Arrocet se mantiene muy firma en su conflicto con las Campos. "Yo nunca me he enojado, están enojados ellos conmigo porque yo dije una verdad, una verdad mientras yo vivía con Teresa", ha declarado el humorista. Además, el argentino defiende que no ha hecho nada malo a las hijas de su expareja. "Yo no he hecho absolutamente nada, no le he hecho absolutamente nada malo, todo lo contrario. He ayudado siempre en lo que he podido, el que tengo que estar ofendido soy yo", ha zanjado sobre el asunto.