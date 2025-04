Un micrófono abierto juega una mala pasada a Alejandra Rubio en directo

Como suele suceder, no todos los concursantes de un reality se ganan la simpatía del público a partes iguales. Los hay que pasan desapercibidos, mientras otros quieren acaparar todas las miradas. Otros, de forma natural, son seguidores por los espectadores, ya sea por generar controversia o por tener un carácter peculiar. Entre estos está Laura Cuevas, quien está dividiendo opiniones en ‘Supervivientes’. Especialmente después de protagonizar un fuerte enfrentamiento con Makoke y ver cómo se están resolviendo las cosas tras su cara a cara.

Sobre todo esto ha opinado Alejandra Rubio. En calidad de colaboradora de ‘Vamos a ver’, la hija de Terelu Campos ha dicho lo que piensa sobre Makoke y Laura Cuevas como concursantes del reality más extremo de la televisión patria. Pero se guardaba unos matices. No todo lo quiso decir frente a las cámaras, de ahí que un micrófono abierto le jugase una mala pasada. Sin querer, se terminó por escuchar qué piensa en realidad sobre la hija del que fuese mayoral de Cantora.

Laura Cuevas Gtres

Lo que opina en realidad Alejandra Rubio de Laura Cuevas

Carmen Borrego y Alejandra Rubio han defendido a Makoke de diversas polémicas. Están siendo justas a la hora de valorar su concurso, pues fuera de él ocuparon posturas rivales cuando la sobrina discutió con su íntima amiga, Anita Matamoros, hija de Makoke. Durante años este mal rollo ha enfrentado al clan Campos con la colaboradora y su hija influencer. Pero parece que a la hora de opinar no se están dejando llevar por rencillas pasadas.

Alejandra Rubio defiende que la exmujer de Kiko Matamoros no siempre habla con conocimiento de causa y que es aquí cuando comete errores: “Habla sin darse cuenta, no lo hace con maldad”. Ahora bien, no entiende de igual forma a Laura Cuevas, a quien si le ve una personalidad más difícil a la hora de convivir. Eso sí, la considera imprescindible en la isla por el juego que está dando: “Se ve que es una persona muy envidiosa”, sentenciaba sobre ella.

Pero un micrófono abierto traicionó a Alejandra Rubio. Su intervención ya había terminado y se dio paso a Paloma Barrientos. La periodista quiso recalcar que Laura Cuevas no es una persona de fiar, porque no siempre ha contado la verdad a lo largo de sus apariciones televisivas. Le acusa de mentir sobre mucho de lo narrado en Cantora. Aquí es donde la hija de Terelu Campos se creía que nadie le escuchaba cuando dice que la concursante es “Antoñita la fantástica”. Joaquín Prat dejaba claro que, en su opinión, a la hija del mayoral de la finca de Isabel Pantoja no le queda ya nada más que contar de la familia. Ahora ya sí, a viva voz, Alejandra sentencia: “A no ser que se lo invente”.