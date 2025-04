Carmen Borrego y José María Almoguera estallan en medio de un intento de mediación

¿Un plató de televisión es el diván más efectivo para resolver conflictos internos o la camilla de curas de ampollas que vienen del pasado? Quizás sí para una familia en la que no existe una línea que divida lo público de lo privado, como es la de las Campos. El último episodio lo protagonizaron anoche Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera, en el programa "¡De viernes!".

Para entender el origen de su enfrentamiento hay que remontarse a la exclusiva que concedió Carmen anunciando que iba a ser abuela y al posterior anuncio del divorcio de José María con Paola Olmedo cuando la hermana de Terelu se encontraba en "Supervivientes". No obstante, la organización de la boda, en la que la pareja no contó con la madre del modo que ella habría querido, ya desató un huracán. Incluso habría que ir más atrás, hasta el traumático divorcio de Carmen con el padre de sus hijos, para llegar a la auténtica razón de sus desencuentros.

Una relación de ida y vuelta

En sus altibajos, han vivido momentos de gran emotividad, como el abrazo que se dieron cuando José María fue expulsado de "GH Dúo". El gesto, aunque esperanzador, no fue suficiente para poner punto final a tantos años de conflictos. La prueba más evidente fueron las chispas que saltaron de nuevo anoche, cuando los presentadores de "¡De viernes!" pusieron el programa a su servicio para llevar a cabo una mediación familiar.

Carmen comenzó recordando el origen: la grabación que le hicieron a Paola Olmedo hablando mal de las Campos y que vio la luz en "Sálvame", programa en el que trabajaba. Por su parte, el hijo explicó que su intención fue proteger a su exmujer y a su familia. De ahí que frenase la relación. "Hubo una discusión en la que yo pedí ciertas cosas que necesitaba. Necesitaba que se parara". Almoguera añadió que, en cualquier caso, "esto no fue el desencadenante", sino "el declive".

Ante la situación, José María confesó que llegó a plantearse que podía perder a su hijo. Carmen se mostró arrepentida y reconoció que debería haber dado un paso atrás y actuar de manera distinta. "Lo he pagado muy caro. A mí eso me ha destrozado la vida. No fue consciente de las consecuencias que podía tener", indicó el hijo.

La tensión, que ya se mascaba en el ambiente, llegó a su punto álgido cuando ambos recordaron la entrevista de José María a la revista "Semana" culpando a su madre de su separación. "No eres responsable de que te lo cuenten, pero sí de lo que dices y de cómo lo dices", le dijo. Carmen, sorprendida por los reproches, respondió que debería haber hablado con ella. "Hombre, después de la entrevista que disteis Terelu y tú poniéndome como la peor persona del mundo... Tú dijiste poco, pero Terelu me dio por todos lados y tú no lo paraste tampoco", contestó él. Lo cara positiva de su falta de entendimiento es la posibilidad de dar continuidad a esta terapia tan provechosa económicamente.