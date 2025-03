José María Almoguera habla como nunca del sensible tema del suicidio de su abuelo

Terelu Campos se ha abierto en canal en ‘Supervivientes’ antes de recoger sus bártulos y poner rumbo de regreso a España. No ha aguantado más que su hermana, Carmen Borrego, pero quizá jugaba con desventaja al partir desde una situación física mucho más compleja. Así lo dijo ella misma al poner de relieve las secuelas de sus cánceres. También en la noche de este domingo al hablar sobre los capítulos más difíciles de su infancia, donde tiene gran importancia el hecho de que su padre se quitase la vida cuando eran aún muy jóvenes.

“Yo no he tenido una madre al uso, porque ha trabajado mucho y mi padre también. A los 18 años recibo el palo de mi vida: mi padre era director de Radio Nacional de Marbella, decidió irse a su casa y pegarse un tiro”, decía Terelu descompuesta en lágrimas, sincerándose sobre un tema que nunca ha querido tratar en público. “Vivir con eso no es fácil, mi madre se quedó sola, con alguien que yo creo que quiso hacerla culpable, mi hermana y yo nunca lo consentimos: ella no era culpable de nada”.

“Nadie es propiedad de nadie y nadie está obligado a estar con nadie y eso no te da derecho a dejar a dos niñas adolescentes y a una madre como intentando señalarla. Lo siento papá, pero nunca lo conseguiste. He aprendido a quererlo después de muchos años en los que he ido a su tumba y decirle que no le perdonaba”. Y es que son muchos los recuerdos amontonados y los momentos que él se perdió por el egoísta gesto de apretar el gatillo y dejar a su familia sumida en la tristeza.

José María Almoguera habla por primera vez del suicidio de su abuelo

José María Almoguera, el sobrino de la protagonista de los Cayos Cochinos, ha hablado este lunes sobre la salida de su tía del concurso y, de paso, sobre cómo ha marcado el suicidio de su abuelo al clan Campos. El hijo de Carmen Borrego reconoce que el tema es incómodo en su familia, aunque sí que se ha hablado cuando él ha tenido dudas siendo pequeño sobre dónde está su abuelo: “No es un tema que se suela hablar en mi casa con asiduidad. No es tabú, porque no es tabú, pero no es un tema que salga en las comidas familiares. Me sorprendió mucho que hablara de este tema. Lo hizo con mucha valentía y mucha fuerza, y sé lo doloroso que ha sido para ella sacar este tema, por lo duro que es”.

Terelu Campos y su sobrino, José María Almoguera TardeAR

El nuevo colaborador de ‘TardeAR’ reconoce que no tuvo la oportunidad de conocer en persona a su abuelo, pues “yo nací seis años después de que todo esto pasara”. Aun así, dice ser conocedor de que fue algo “muy doloroso para mí tía, para mi madre, para mi abuela y para toda la familia en general y no fue una situación fácil de llevar”. No puede valorar hasta qué punto las ha marcado, pues es un tema que no quieren poner nunca sobre la mesa en sus quedadas familiares, aunque sabe que no ha sido fácil: “Pero no nos ha marcado para un cambio de conducta a la hora de criarnos a nosotros jamás. Es verdad que claramente ese tipo de cosas lo hace una persona que no está bien, que es un tipo de enfermedad y que es un problema que no pueden solucionar”. Pese a todo entiende el trauma de los suyos.

“Es un tema en el que nunca he entrado en profundidad a hablar con ellas. Jamás, porque no las veía bien. Cuando hablan de su padre siempre lo hacen con mucho cariño, con mucha pasión y siempre se rompen”, reconoce José María Almoguera, que se sorprende que Terelu Campos haya accedido a hablar de un tema tan delicado. También que llamó a su madre, Carmen Borrego, cuando terminó el programa para interesarse por cómo estaba. Y es que Carmen, en la mañana de este lunes, reconoce que fue difícil porque hace 40 años no se hablaba del suicidio y le daba vergüenza confesar de qué murió su padre.