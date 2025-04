Alejandra Rubio desvela lo impresionado que quedó Carlo Costanzia con El Cautivo: “Impresiona mucho”

El clan Campos es uno de los que nunca falta en la Semana Santa de Málaga. Terelu Campos, siempre fiel a la cita, así como su hermana, Carmen Borrego, han tomado el testigo de una tradición que inició su madre y que siempre les ha unido en familia desde un privilegiado balcón. También Alejandra Rubio ha estado muchos años junto ellos, pero ahora que es su primera Semana Santa como madre no ha querido faltar a la ineludible cita.

También Carlo Costanzia les ha acompañado esta vez a tan sentido plan para la familia, demostrando que ya es uno más a título propio. Buena cuenta de los momentos vividos ha dado la influencer en su cuenta de Instagram, mostrando cómo han vivido todos algunas de las procesiones, como la del Cautivo, una de las más importantes para la familia. Pero también ha querido hablar sobre ello en su papel de colaboradora en ‘Vamos a ver’.

Alejandra dice que Carlo quedó impresionado

El programa de Joaquín Prat ha mostrado algunas de las imágenes que ha compartido su colaboradora en sus redes sociales. Vídeos en los que se ve su devoción por El Cautivo y cómo Carlo Costanzia se empapaba del ambiente gracias a las explicaciones de su suegra: “Le ha encantado, se le ha hecho corto porque hemos estado pocos días, pero le ha encantado. Es creyente, pero no había estado nunca. La Semana Santa de Málaga hay que vivirla, impresiona mucho”.

También lo ha disfrutado mucho un año más Terelu Campos, que encuentra en estos días un momento de recogimiento y de gran fervor. Pero también de reencuentros con su familia malagueña y su nutrido grupo de amigos: “Mi madre está en la gloria, con sus amigos de siempre, con su familia”, añade Alejandra Rubio a sus compañeros de plató. “Siempre es muy emocionante. Vivimos un momento que viendo el Cristo de los Gitanos una chica que nos hablaba desde abajo y nos cantó. Conocimos a una maravillosa persona”, destaca un instante que siempre recordará de esta Semana Santa.

También por ser la primera que pasa siendo mamá, aunque no haya querido llevarse a su hijo con ello, a diferencia de Anabel Pantoja y David Rodríguez en Sevilla: “Al niño no le he llevado ahí con todo el mundo, es muy pequeño todavía, hay mucha gente. Me parece fenomenal que Anabel lo haga, pero yo no”, zanjaba ante la comparativa. Y es que sí que se ha visto a la sobrina de Isabel Pantoja empujando su carrito camino a la procesión acompañada de su pareja, su madre y sus suegros.