Carmen Borrego vuelve al trabajo, con el rostro al descubierto

Tal y como avanzaba la revista "Semana" en exclusiva, Carmen Borrego ha vuelto a pasar por quirófano para retocar su imagen. Una operación a la que se ha sometido en un hospital de Madrid. "En muchos momentos me ha fallado la autoestima y es muy duro vivir sin ella"..., justificaba la hermana de Terelu Campos sus nuevos retoques.

Con la cara al descubierto, Borrego ha vuelto a las instalaciones de Mediaset, antes de comenzar el programa "Vamos a ver" que presenta Joaquín Prat. La hija de María Teresa Campos ingresaba tan solo un día después de recoger en Sevilla, junto a Terelu, la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes que de forma póstuma ha recibido su madre.

"Al día siguiente de lo de Sevilla, ingresaba a las 8:00 horas de la mañana en un hospital de Madrid. Ha estado allí más de 24 horas y se ha hecho otro 'completo' , como el que ya se hizo en 2018", comenzaba diciendo en directo de 'Tarde AR'. "Todo parece indicar que se ha hecho retoques en la cara, parece ser que bolsas, papada y un lifting. En las fotos que hay dentro de la revista sí se ven heriditas en los costados y costuras", explicaba.

"Es algo que ya le apetecía", ha añadido el colaborador del programa presentado por Ana Rosa Quintana. Unas palabras que la propia Carmen Borrego ha confirmado. Entre los retoques a los que se ha sometido, Borrego ha vuelto a "tocar la papapa", una intervención a la que ya se sometió seis años atrás.

"Estoy emocionada, yo sé que me critican por todo lo que hago y también por lo que no hago. Hace tiempo que no entro en redes, no me aportan nada porque al final las críticas terminan afectando", ha comenzado diciendo Borrego durante el programa. Y ella misma ha especificado la operación que se ha hecho: "Me he hecho el cuello, en el ojo me han hecho una mínima intervención y lo más gordo han sido los brazos. Lo bueno que tienen las operaciones estéticas es que son incómodas pero no dolorosas", ha señalado.