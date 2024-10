La seria advertencia de Paola Olmedo a Carmen Borrego y José María Almoguera antes de su cara a cara

Carmen Borrego lo ha dicho hasta la saciedad, que lo que tuviese que decirle a su hijo se haría en privado. Emplazaba a lo más estricta intimidad la resolución de sus problemas con José María Almoguera, después de semanas lanzándose reproches en los platós, las revistas y los photocalls. Estaban en pie de guerra y cada cual por su lado sacaba rendimiento a su conflicto. Pero pusieron el límite ambos el pasado fin de semana en su reconciliación, la cual prometieron que sería en privado y fuera del calor de los focos. Pero han bajado las temperaturas en Madrid y un jugoso cheque a modo de tentación les ha hecho replantearse tan rotunda decisión. Así, en cuestión de horas se sentarán en ‘De viernes’ para ponerse los puntos sobre las íes. Esto ha tensado especialmente a una persona: Paola Olmedo. La exnuera de la colaboradora se teme que saldrá mal parada cuando madre e hijo se sientan a charlar sus intimidades ante el público. Por eso ha querido hablar telefónicamente con ‘TardeAR’ para dejar patente una advertencia a su exmarido, además de criticar un poco su inminente paso.

La periodista Esmeralda Gallardo se sentaba en plató a informar de la conversación que había mantenido previamente con la exmujer de José María Almoguera: “Paola Olmedo le había hecho una advertencia a su exmarido de cara a la entrevista. Si te parece mejor, que nos lo cuente ella”, anunciaban por sorpresa que la protagonista estaba al otro lado del teléfono en pleno directo, después de reclamar que desea ser anónima hasta la saciedad: “Había temas que se deberían tocar en privado y la palabra privado, bajo mi punto de vista, es hablarlo en casa y que de ahí nadie sepa nada. Es mi punto de vista”, comenzaba a decir la esteticista después de ver la sorpresa del plató ante su intervención horas antes del cara a cara.

Lo que le preocupa a Paola Olmedo es que se hable demasiado de su hijo. El nieto de Carmen Borrego ha estado en el centro de muchas conversaciones al impedir José María que tenga contacto. El pasado viernes invitó a su madre a ejercer su papel de abuela y su arrepentimiento por el error de haberles privado de su relación. Sobre esto se hablará de nuevo esta noche en ‘De viernes’, de ahí que Paola levante el teléfono para advertir a su exmarido y su exsuegra: “No hay que hacer protagonista a terceras personitas que tenemos en común”, subrayaba en diminutivo para que todos sepan a quién se refiere sin necesidad de nombrarle una vez más.

“Hay ciertos temas que hay que tratarlos en casa y totalmente en privado”, mantiene Paola Olmedo, que ha dado exclusivas con reproches íntimos contra Carmen Borrego y su exmarido. Ahora que se queda fuera de juego y madre e hijo aclararán sus diferencias en directo, ella prefiere desligarse y mantener también fuera de todo a su hijo. Es más, asegura que no verá el programa, al menos no en directo, pues tiene mejores cosas que hacer: “No voy a ver la entrevista, porque tengo un compromiso, pero espero que sean conscientes y que todo esto a futuro lo podemos ver en cualquier momento”. Y es que se alegra de que vayan a dar el paso, no de que sea público, porque cree que no deben perder más el tiempo entre rencillas: “El tiempo pasa muy rápido. Cuando lo gastamos en tonterías, perdemos momentos muy importantes con gente realmente querida. Yo creo que lo mejor que se puede hacer es llevarse bien. Yo no podría estar sin hablar con mi madre”, recalcaba antes de despedirse.