Los desafortunados comentarios de Alessandro Lequio y Bibiana Fernández sobre el peso de Tamara Falcó

Otro día más, el cuerpo de Tamara Falcó vuelve a ser objeto de debate. La polémica sobre su vestido de novia y el cambio de diseñador ha dado lugar a que algunos colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' opinen sobre el "incremento de peso" de la marquesa de Griñón, como Alessandro Lequio o Bibiana Fernández. Este tema ha desencadenado unos cuantos comentarios desafortunados sobre el físico de la hija de Isabel Preysler que las redes no han pasado por alto, tachando a la actriz como "gordófoba".

Todo ha comenzado cuando, a colación del viaje de Tamara Falcó a Nueva York para reunirse con Carolina Herrera para la confección de su vestido, Bibiana Fernández ha asegurado que el mayor problema que se van a encontrar los diseñadores va a ser el aumento de peso de la socialité. "Cuando la vean se van a encontrar con un problema, porque Tamara ha cogido peso, con eso no quiero que nadie se ofenda", ha comenzado diciendo la colaboradora. Tras este comentario, Alessandro Lequio ha añadido: "Al hilo de lo que está diciendo Bibi. A mí lo que me cuentan es que parte del problema con las diseñadoras vascas habría surgido porque Tamara no se sentiría a gusto con el vestido por el incremento de talla que ha experimentado en los últimos meses".

"Ha ido con Carolina Hererra, porque es un valor seguro y le va a sentar de maravilla. Será interesante ver cómo el diseño elegido disimula esas redondeces, cosa que no hacía el vestido que estaba trabajando con las vascas. Ella busca disimular las redondeces, ella está muy preocupada con eso. No es broma", ha proseguido el aristócrata sobre el asunto. Pero lejos de acabar ahí, el ex de Ana Obregón, después de enseñar algunos de los modelos que podría elegir para su gran día Tamara Falcó, ha vuelto a comentar sobre su físico: "Si repasamos la foto de este fin de semana, vemos como el perímetro de Tamara es el doble del de su madre. Eso tiene repercusión en la elección del traje de novia, ya que ella muy a disgusto con sus formas".

Tamara Falcó Gtres

Bibiana Fernández, siguiendo la estela de Alessandro Lequio, a raíz del peso de la socialité, ha continuado con ese argumento, protagonizando un rifirrafe con Joaquín Prat sobre el peso y la delgadez. "No es nada malo coger peso. Hoy en día se habla muchísimo del peso y mucha gente joven tiene problemas de salud, justamente, por la obesidad, cuando tienen sobrepeso y sale en las redes sociales, les hacen una ovación. Yo, que soy delgada, me dicen que estoy incitando a la anorexia. No. La gente tiene que ser estar sana, gorda o delgada. Lo fundamental es la salud, por encima de la estética, que es una cuestión con la que cada uno decide estar como le dé la gana. Yo me quiero cortar el pescuezo, me lo corto; me quiero poner seis tetas, dos en la espalda porque tengo sitio, me las puedo poner. Hay gente, mujeres, que no quieren estética y están estupendas con sus canas, sus arrugas y todo. Y lo mismo pasa con los pesos. Lo fundamental en la vida es la salud. Si tú tienes buena salud y eres feliz, puedes estar como te dé la gana", ha comenzado diciendo la colaboradora. Tras esto, el presentador le ha respondido que "por el amor de Dios, hay gente que tiene problemas de tiroides y engorda, hay gente que se está sometiendo a tratamientos de fertilidad u hormonación y engorda. Hay gente que, directamente, tiene problemas de ansiedad por las cosas que están pasando en su vida y combate la ansiedad comiendo".

Pero Bibiana Fernández ha continuado defendiendo su postura. "Bajo ese paraguas se mete a todo el mundo. ¿Tú has visto en África a mucha gente gorda?", ha espetado la colaboradora a Joaquín Prat. "No, pero lo que estoy pidiendo es que tengamos un poco de amplitud de miras", ha respondido el presentador, intentando hacer entrar en razón a la televisiva. "Yo de amplia, me salgo. Fíjate, ¿tú has visto en África, que hay concretamente muchos problemas de desnutrición, a mucha gente gorda? Que no sean los dictadores, claro. ¡Ninguna! ¿Por qué? Porque no comen", afirmaba Bibiana, asegurando que la gente engorda porque come.

"Creo que hay que tener mucho respeto a todo. La salud tiene que ir por delante, e incluso el derecho de cada uno a hacer lo que quiera. Yo pediría otra vida para ser gorda solo por el hecho de que en esta estoy pasando mucha hambre. Me gustaría poder comer muchas cosas de las que me privo, pero hay mucha gente que no lo hace, pero es una elección personal", continuaba diciendo la colaboradora. "No, hay mucha gente que no puede elegir", volvía a repetir Joaquín Prat sobre el asunto. "Yo he tenido este debate muchas veces con muchas amigas, y casi siempre la gente que está más gordita es por comer. No te digo yo que de la gente que conozco alguna no tuviera problema de tiroides, pero básicamente era por comer. Antes de llegar a los 120 se pesa 80 kilos, y no se pone remedio. Después vamos al balón gástrico, pero se pueden hacer regímenes saludables y sanos. Yo sé que esto es absolutamente impopular, pero lo dicen los médicos. ¡Qué hable un médico", terminaba diciendo Bibiana Fernández. Tras este momento de tensión, el presentador decía cambiar de tema, no sin antes recalcar con rotundidad que "uno se puede aproximar al sobrepeso desde muchísimas circunstancias, no simplemente desde dejarte y comer lo que te dé la gana. ¡No! Hay muchas circunstancias en la vida de las personas".

Como era de esperar, después de estos desafortunados comentarios, las redes han reaccionado y han tachado a Bibiana Fernández de "gordófoba". "El discurso de Bibiana Fernández no puede ser más gordófobo. ¿Que en África no hay sobrepeso? Señora, tampoco hay comida. ¿Qué quiere decir? ¿Mejor anoréxica que estar como Támara? Basta ya de estos discursos dañinos y peligrosos", escribía un usuario en Twitter. "Qué falta de decoro, de respeto, de educación. Sr.Lequio, ¿No será que usted está lleno de complejos?¡ No a adelgazar para gustar! Viva la comida y los cuerpos naturales, más alimentos y menos bisturí", decía otra usuaria de esta red social.