Constante, emprendedor y gran trabajador. Así califican a Eduardo Navarrete los que más le conocen, y es que no hay duda de que atraviesa su mejor momento personal y profesional en la actualidad, en parte gracias al éxito que cosecha la agencia que regenta, «15 Segundos». Televisión, diseños, presentaciones, galas y varios proyectos con los que ocupará este verano que está a punto de comenzar, el alicantino ha hablado largo y tendido con LA RAZÓN sobre todos los asuntos de actualidad: desde el fin de «Sálvame», temas políticos o todo lo relacionado con la boda y el diseño de Tamara Falcó, asegurando, entre otras muchas cosas, que la hija de Isabel Preysler «no le representa», que «son muchos los que se niegan a vestirle» o que nunca diseñaría su vestido de su boda.

Ejerce como imagen de la inauguración de una clínica y siempre ha presumido de hacerse los retoques que quiere, aunque eso le haya costado alguna que otra crítica...

A mí me dieron hasta en el carné de identidad por decir que «nunca se está lo suficientemente delgado» y se me acusó de hacer apología de la operación. Y yo no quiero ser un referente de nada, ni de ningún colectivo ni de ninguna otra cosa, yo solo cuento mi vida y cómo pienso.

En estos tiempos que corren parece que verbalizar las propias historias es algo que pasa factura...

Yo es que la cuento de una manera muy natural, que es como yo soy. Yo cuento lo que me ha ido bien, pero lo que me ha ido mal también lo explico. Creo que es muy necesario visibilizar todas las cosas.

Todo el mundo que le conoce dice que es un terremoto y que no para de trabajar... De hecho, ha estado hace poco trabajando también en televisión, en la «Sálvame Fashion Week», ¿qué opina del fin de «Sálvame»?

Me han tratado siempre muy bien en ese programa. Me da mucha pena que se acabe, y ya no hablo solo por los colaboradores, sino de toda la gente que se queda sin trabajo. Creo que vendrá algo parecido, si no es este año, será otro, y si no es en esa cadena será en otra, pero que vendrán seguro cosas buenas.

¿Cómo se plantea el verano?

Lo tengo repleto de cosas. Estoy muy feliz porque tengo un proyecto que se llama «Orgullo de Pueblo», con JB, donde diseño camisetas. Voy a presentar varias cosas durante el verano, tengo algunas grabaciones, varias charlas, el pregón del Orgullo...

¿Qué opina de Tamara Falcó y su vestido? A raíz de que se enteraron de que se quedaba sin él, todas las marcas fueron a intentarlo.

Te sorprendería la cantidad de gente famosa que me ha escrito para felicitarme por negarme a vestirla y por decir lo que muchos piensan y no se atreven. Yo dije lo que sentía, porque no tengo nada que ver con esa chica. Me cae fatal y sus ideologías y su afinidad con «Hazte oír» y con todas esas cosas no me gustan. Ni de coña diseñaría el vestido de su boda.

¿Y si le viniera y le propusiera algo muy grande?

No va a venir y encima no paga (risas). No me gustaría hacerlo, pero de ser así, lo haría alguno de mis empleados.

¿Le gusta hablar y mojarse sobre política?

No, ahí no voy a entrar porque no lo necesito. Si necesitara un titular lo diría, pero no es así. En mi opinión, que Mario Vaquerizo, que lo amo y somos muy amigos, lo haga es otra cosa. No es mi tema y no voy a opinar.

Parece que uno ya no puede decir lo que piensa...

Bastante tengo con ser maricón y con saber que eso es algo que ya no le gusta a una parte de la población, como para encima decir mi afinidad política. Esto es buscarse enemigos así porque sí, porque yo en mi intimidad puedo decir lo que yo quiera, de hecho mis amigos saben lo que yo voto, pero públicamente no tengo por qué decir nada.

¿Qué personaje público le gusta como viste?

La Reina Letizia viste francamente muy bien. Es muy elegante, tiene un cuerpo fibroso y una delgadez que me fascina, y encima, apoya las marcas españolas, o sea que maravilloso. Es una mujer fascinante.

¿Tiene miedo al compromiso y lo evita para evitar sufrir?

He estado muchos años de mi vida sin aceptarme físicamente y sin quererme a mí mismo. Eso me creó en su momento la necesidad de tener una pareja para poder aceptarme. Ahora me acepto, me veo estupendo y creo que estoy buenísimo, no me apetece estar con nadie porque no veo a nadie que me guste más allá de un físico. Antes solo veía eso, pero ahora busco mucho más.

Conocemos casi todo de Eduardo Navarrete, pero, ¿y en el amor?

A veces pienso que nadie va a estar a mi altura. No tengo novios, tengo amigos especiales. Yo es que disfruto mucho trabajando y tengo la suerte de que mi trabajo se convierte en un disfrute personal y nada más. El trabajo es realmente mi gran amor.

¿Eso es fruto de inseguridades pasadas?

Antes me valía cualquier cosa, porque lo único que necesitaba era a alguien que me quisiera, porque como yo no me quería. Estoy en una fase de negación en la que tengo muy claro que no quiero novio o una pareja estable. Eso sí, tengo sexo con todos los que quiero y luego si los he visto pues no me acuerdo.