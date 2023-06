Carmen Lomana se retoca el trasero: “Tengo una banana blandita”

Carmen Lomana está estupenda, y eso no hay quien lo pueda negar. La colaboradora de radio y televisión cuida mucho su aspecto y recurre a los retoques estéticos siempre que considera que lo necesita. Además, a diferencia de otras celebrities, ella no lo oculta y suele compartir con sus seguidores de las redes sociales los últimos tratamientos a los que se ha sometido. En esta ocasión, la socialité se ha puesto en manos expertas para mejorar el aspecto de su trasero de cara al verano. Recordemos que es de las pocas mujeres de su edad que se atreven con el bikini, ¡olé por ella!

“Donde termina el trasero y empieza el muslo. Ahí tengo una banana blandita. Eso que se cae ahí es lo que quiero levantar”, dice Carmen Lomana a su doctor. “Como yo no pego al agua, ni hago gimnasia ni hago nada…”, apunta, haciendo gala de su habitual sentido del humor. Eso sí, la tertuliana deja claro al experto que “por supuesto, no quiero un trasero a lo Kardashian, porque me horroriza”.

El tratamiento al que Carmen Lomana se ha sometido es el “diseño de glúteos”, una técnica que consiste en la inyección de ácido hialurónico, “pero no el facial, sino el corporal”, y aplicar estimuladores de colágeno para conseguir “un efecto push up” que reafirma la zona y combate la flacidez.

Aunque ha mostrado parte del proceso, Carmen Lomana se ha negado a dejarse ver “con el culo en pompa delante de toda España”. Tampoco ha querido publicar el resultado de su tratamiento, aunque asegura que “ya lo verán todos este verano. Voy a tener a los paparazzi siguiéndome…”.

Lo cierto es que la imagen de Carmen Lomana en la playa siempre es una de las más buscadas del verano. La socialité no lo pone difícil, puesto que siempre suele decantarse por su adorada Marbella para pasar unos días de merecido descanso y reencontrarse con amigos.