Carmen Russo, una diva en activo a los 65: "Tuve mucho coraje al ser madre a los 53 años"

Tiene 65 espléndidos años y no ha perdido la elasticidad que le caracteriza en sus actuaciones. La artista italiana Carmen Russo, cuatro décadas después de visitar por primera vez España, sueña con "trabajar este mismo año en vuestro país, estoy en conversaciones para intervenir en un programa, pero es pronto para adelantar nada. Solamente puedo contar que es un proyecto que me ilusiona mucho y que podría hacerse realidad tras el verano".

- ¿Qué secreto guarda su excelente condición física?

- Mucho ejercicio, una vida sana y una dieta equilibrada. Y unas enormes ganas de vivir. Mi hija de once años me da mucha marcha, suelo madrugar bastante y acostarme pronto. Pero tengo una existencia muy frenética.

- Fue madre primeriza con 53 años…

- Sí, tuve mucho coraje para ser madre a esa edad.

- ¿Por qué esperó tanto?

- La cantidad de trabajo no me permitía atender como debía los deberes maternales. En cuanto me di cuenta de que podía ocuparme adecuadamente de un hijo decidí quedarme embarazada mediante una fecundación un vitro. Y soy la madre más feliz del mundo.

- ¿Qué significa España para usted?

- Es como mi segunda casa, me siento muy bien allí. Recuerdo cuando trabajé con Emilio Aragón y José a Luis Moreno, fue una etapa maravillosa de mi vida profesional. Igual que cuando participé en "Supervivientes" y gané.

- Con una mascota muy peculiar.

- (ríe) Claro, con el coco Enzo, que todavía guardo en una vitrina.

- Se llama igual que su marido.

- Con mi esposo, Enzo Paolo, llevó unida cuarenta y dos felices años, es el gran amor de mi vida, un marido maravilloso. Tuvimos suerte al conocernos y espero que sigamos juntos hasta el final de nuestros días.

- ¿Nunca tuvo la tentación de cometer una infidelidad?

- Las tentaciones existen, pero el amor es mucho más fuerte y las ignora.

- ¿A su hija le gusta el mundo en el que se mueve su madre?

- No quiere ser artista, le gusta jugar al fútbol, al tenis y tocar la batería. Es una chica muy brava. Como su madre…

- Trabaja codo con codo con Enzo.

- Tenemos una escuela de baile en Roma que funciona muy bien. Enzo es uno de los maestros de baile más importantes de nuestro país. A nosotros no nos retira nadie, (ríe) no sabemos parar. Siempre adelante.