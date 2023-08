Caso de Daniel Sancho: Podría estar implicada una tercera persona

El caso de Daniel Sancho en Tailandia ha llenado los titulares de los principales medios españoles, pero no solo eso, en las parrillas de televisión muchos son los programas que comienzan con un extenso debate sobre los hechos y, con la intención de esclarecer los extraños detalles de este asesinato, se han invitado a todo tipo de expertos para que den su opinión sobre el caso.

En la tarde del sábado 11 de agosto,Carmen Balfagón, abogada especialista de Daniel Sancho, ha hecho acto de presencia en el programa ‘Fiesta de verano’ para tratar de esclarecer algunos detalles, descartar otros y mostrar cual es la línea de investigación que van a seguir para dar respuesta a todas las preguntas.

En un primer momento ha hecho un alto para agradecer el trabajo de los periodistas. “Tengo que agradecer a todos los periodistas la labor que estáis haciendo. Todas las novedades y noticias las estamos conociendo por vosotros” expresaba su agradecimiento, se podría intuir que junto con el de la familia Sancho.

Ha continuado hablando sobre una de las pruebas que más incrimina a Daniel Sancho: el vídeo en el que aparece comprando cuchillos, una sierra y bolsas de basura. Se trata de una de las pruebas más contundentes que tienen para atribuirle un asesinato premeditado, pero Carmen tira por tierra este argumento, ya que “tendrán que pasármelo con el día y la hora, ya que en ese vídeo no aparece nada. Y si no lo tienen así, pueden no aceptarse como prueba en el juicio”. Además señala que el cuchillo del video no es el que hace las lesiones al cadáver, ya que no coinciden en cuanto a forma y tamaño.

Daniel Sancho Redes Sociales

Y es que, dejando a un margen el vídeo, este no es el único hilo que tienen para tirar: “Nos han llegado rumores de que hay un chico en la isla que es igual que Daniel. Nos ha escrito muchísima gente a través de las redes sociales. Nosotros no despreciamos ninguna información, porque es un caso que no me cuadra. A mí lo que me están contando, no me lo creo”, de esta manera ha dejado paralizados a todos los televisivos que no se esperaban que pudiera ahora aparecer un doble de Daniel Sancho para ayudar a esclarecer los hechos. Con todas estas conjeturas se quiere apuntar a que Daniel Sancho no podría haber llevado este crimen en solitario y es posible que fuera coaccionado.