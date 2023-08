Los amigos de Daniel Sancho se pronuncian contra sus supuestos mensajes filtrados: “La opinión pública debe ser cauta y respetuosa en este momento”

Hace ya más de una semana que tuvieron lugar los hechos que sitúan al hijo del actor Rodolfo Sancho como supuesto asesino de Edwin Arrieta. Y es que, ante un personaje tan mediático, la noticia ha llegado a todas partes y continuará siendo noticia hasta que se lleve a término el proceso judicial. El pasado viernes, fue el círculo más cercano a Daniel Sancho el que se pronunció para dejar claro que “nos sentimos sorprendidos y condenamos los hechos acontecidos”.

Mediante un comunicado hecho a los medios, los amigos más íntimos del chef español han cuestionado la veracidad de las fuentes que recogen las últimas declaraciones sobre el hijo de Rodolfo Sancho.

Daniel Sancho Gtres

“Queremos hacer hincapié en que el círculo cercano no ha proporcionado ninguna información a los medios de comunicación, pese habernos visto perseguidos. Todo lo que ha circulado no procede de nuestro círculo más íntimo, por lo que cuestionamos la veracidad de esas fuentes. Según hemos podido saber, algunas de esas personas son simplemente conocidos o no tienen ninguna relación con él desde hace años. Es crucial recordar que la investigación tailandesa está llevando a cabo una investigación para esclarecer lo sucedido. Pedimos a todos que confíen en el proceso legal y eviten juicios precipitados o basados en información no contrastada” han hecho el comunicado por el bufete especializado que la familia ha contratado en España.

Durante este mensaje han negado rotundamente que ninguna persona cercana a Daniel Sancho haya compartido con la prensa las conversaciones que hayan podido tener con el joven. “La opinión pública debe ser cauta y respetuosa en este momento, permitiendo que se revele la verdad a través de los canales apropiados. Apreciamos el apoyo recibido durante este difícil periodo. Juntos esperamos que la verdad prevalezca” terminaban subrayando.

Daniel Sancho se declaró culpable de haber cometido el asesinato y el desmembramiento del cirujano. Una de las pruebas más contundentes contra él es el vídeo en el que sale comprando: cuchillos, una sierra y bolsas de basura, las cuales luego utilizaría para deshacerse del cadáver.

Según las propias palabras del chef español era cuestión de vida o muerte: “Yo era su rehén, estaba desesperado. Lo hice para proteger mi vida y la de las personas que quiero”.

Sin embargo, ni su círculo cercano ni su familia se han terminado de creer los hechos acontecidos y han terminado por contratar los servicios de un bufete especialista en este tipo de asuntos. Según ha comunicado el medio Informalia, la teoría del bufete tiene la firme sospecha de que Daniel Sancho está encubriendo a alguien más, ya que los tiempos no encajan y resulta inverosímil que haya sido capaz de cometer semejante asesinato y deshacerse del cuerpo si ayuda.