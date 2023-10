El gesto de Cayetano con Kiko Rivera que enfadará a Francisco Rivera

Cayetano Rivera es un hombre de pocos gestos, especialmente si tienen que ser públicos. El torero no quiere que la atención mediática se centre en sus cuestiones familiares. Especialmente ahora que continúa en pie de guerra con su hermano, Francisco Rivera, por un rifirrafe que surgió hace cuatro años con motivo de la corrida de la Goyesca. Un distanciamiento que se perpetúa y que vivió un nuevo capítulo la semana pasada, cuando el mayor reprochó a su hermano pequeño que es “torpe” y por eso sufre cogidas por parte del toro. Un comentario que sintió muy mal y que fue respondido rápidamente. Pero quizá el gesto que se ha producido este fin de semana sea la mejor forma de decir lo que uno no quiere pronunciar el público, para evitar el revuelo que esto despertaría.

Los tres hermanos Rivera reunidos Instagram

En medio de esta guerra fría entre los hermanos Rivera, se ha colado el tercero en discordia, Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja ha visto cómo en los últimos años ha perdido apoyos en su propia familia, especialmente el de su hermana, Isa Pantoja, y el de su madre, aunque tampoco tiene el mismo vínculo con Anabel Pantoja que antes. Pero al menos no se ha resentido la buena relación que tiene con Cayetano Rivera. Y es que ambos parecen congeniar a la perfección, como así han vuelto a demostrar en las redes sociales, en un fin de semana clave para ambos por distintos motivos.

Cayetano Rivera ha querido apoyar la nueva canción que ha lanzado su hermano pequeño, ‘Mambo’. Lo hace a través de un simpático montaje en el que ha colocado el rostro de Kiko Rivera sobre una de las atracciones de Alicia en el País de las Maravillas de Disneyland París, el cual ha visitado junto a su nuevo amor, la presentadora María Cerqueira. “Pásame la hookah con ese movimiento”, se divertía el torero haciendo mención a una de las partes clave de la canción que promociona el Dj estos días. “enhorabuena brother”, cerraba su mensaje junto a un beso.

Story de Cayetano Rivera Instagram

El mensaje de Cayetano Rivera a Kiko Rivera podría ser una mera muestra de apoyo en su aventura musical. Sin embargo, como decíamos, este fin de semana ha sido importante para ambos, aunque de distinta forma. El torero pasaba estos días con el runrún de las quejas de Fran Rivera sobre su forma de torear y su “torpeza”. No pudo evitar responderle con contundencia. Pero Kiko Rivera también ha estado inquieto estos días, pues el viernes se casaba su hermana Isa Pantoja, y él no estaba entre los invitados. Ya lo sabía, pero quizá le haya removido algo por dentro no estar en un instante tan especial para los suyos, cada vez más lejanos. Es por eso que agradece gestos tan sencillos como el de Cayetano por Instagram, que le demuestran que no está solo, aunque a veces así lo crea.