Francisco Rivera se sincera sobre su momento más delicado: “Pensé que no llegaría a los 50”

Francisco Rivera está a punto de alcanzar el medio siglo de vida, una cifra redonda que llega en un buen momento personal. “Cumplir años es bueno y hay que disfrutar. Yo disfruto de todo. La otra opción de no cumplir es peor”, comenta el torero, confesando que “me ha costado llegar a los 50, hubo un momento que creía que no llegaba, pero bicho malo… ya lo dice el refrán…”.

El diestro atraviesa una etapa en la que rehúye de las polémicas para centrarse en los aspectos más positivos de su vida, y no quiere ni oír hablar de los problemas familiares que arrastra desde hace tiempo, como la encarnizada guerra que mantiene con su hermano Kiko Rivera o el distanciamiento de Julián Contreras: “De verdad, hay temas tan bonitos para hablar que no vamos a hablar de los temas no tan bonitos. Yo hablo cuando quiero y lo que quiero, y las cosas de casa tienen que dejarse en casa siempre”.

En cambio, Rivera aboga por celebrar las cosas bonitas de su vida, como su matrimonio con Lourdes Montes, la mujer que permanece a su lado desde hace más de diez años. “Tengo mucha suerte, es una mujer increíble, pero increíble. No habéis llegado a conocerla, no la habéis dejado, pero Lourdes tiene unos valores y una calidad humana, una inteligencia natural…”, comenta ensimismado.

Francisco Rivera se reafirma en su opinión sobre Cayetano: "Es torpe y se queda atrancado delante del toro" EUROPAPRESS

Las mismas buenas palabras dirige a su hija Cayetana, fruto de su relación con Eugenia Martínez de Irujo. Francisco Rivera asegura que la joven quiere vivir alejada del foco mediático, a pesar de lo conocido que es su linaje por ambas partes, y explica que incluso ha rechazado trabajos que podrían exponerla más de lo necesario. “No quiere nada de esto, no va a ningún lado, no sale a ningún lado, pero no la dejáis. Yo creo que tiene derecho. Ella está trabajando, muchísimo, está muy contenta, y tiene derecho a no ser una persona pública, de hecho, le ofrecen campañas de publicidad y dice que no a todo. Cree que la vais a respetar más, yo ya le he dicho que está equivocada, pero bueno…”.

Sobre la relación con su hermano Cayetano, Francisco desmiente los rumores que apuntaban a un posible distanciamiento y asegura que siguen tan unidos como siempre: “Con Cayetano bien, todo muy bien. Las cosas nunca han empeorado”.