Tenso cruce de palabras y pullas entre Francisco y Cayetano Rivera

Francisco Rivera y su hermano, Cayetano Rivera, llevan unos años difíciles en los que su relación se ha enfriado. Además, cualquier frase que digan el uno del otro en público, que son muy escasas, siempre acaban reavivando la guerra fraternal que les ha separado y generando pullas y dardos envenenados por doquier. Así ha vuelto a suceder una vez más, acrecentando la tensión, cuando el mayor fue preguntado sobre su hermano pequeño y cómo se encontraba tras la cogida que sufrió a principios del mes de agosto. Quizá quiso restar importancia al asunto y no preocupar demasiado a los espectadores o, simplemente, desde la otra parte no han sabido recibir bien sus palabras, pero sus últimas declaraciones han hecho que se libre una nueva batalla.

Francisco Rivera Gtres

La Fundación Cajasol y Canal Sur organizaron unas jornadas taurinas bajo el título de ‘Los pilares del toreo: Francisco Rivera Ordóñez, un torero de dinastía’. Ahí estaba su primogénito, Francisco Rivera, apoyando el encuentro y respondiendo a las preguntas de los reporteros de ‘Europa Press’ sobre la recuperación de su hermano tras el susto veraniego: “A Cayetano le ha roto el toro la muñeca entera. Le han puesto ocho clavos y tres placas, y la derecha”.

Pero no fue esta frase la que ha molestado tanto a la parte contraria, sino cuando se ha entrado a valorar su capacidad sobre el albero como matador: “Es muy bueno y transmite mucho, tiene mucha hondura, mucha verdad, se entrega mucho a los toros, pero es muy torpe. No es broma, le cogen mucho los toros porque es muy torpe”, describía Fran, que no dudó en matizar rápidamente sus propias palabras, a sabiendas que Cayetano Rivera no vería tanta broma en su sentencia: “Nos peleamos y a los dos días… lo que pasa que lo nuestro es muy público, parece que es mucho peor y lo magnifican. Dice la gente que los hermanos tienen que estar juntos y yo digo, ¿pero todo el día?”.

La respuesta de Cayetano Rivera a Fran

Cayetano Rivera Gtres

Muy contundente ha sido el exmarido de Eva González a la hora de hacer frente a las declaraciones vertidas por su hermano. Asegura que no ha tenido la oportunidad de escucharlas, pero ahí estaban los reporteros para ponerle al día. Su respuesta no podría ser más tajante y evidencia que el buen rollo entre ellos se ha esfumado: “No las he visto, pero habrá que preguntarle también a él qué le pasa con sus veinte mil historias…”, decía seguro, aunque tratando de restar hierro al asunto con una sonrisa.

De hecho, después ha querido dejar claro lo innecesario que es que Francisco Rivera le valore como torero, pues ya la gente sabe quién vale y quien no cuando pisa el albero y se enfrenta al toro. “Yo creo que todo el mundo sabe que es un torero de raza con mucho orgullo y ahí está su trayectoria”. Dicho esto, no quiso quedarse con las palabras en la punta de la lengua, por lo que volvió a la pregunta anterior y matizó: “Y bueno, torpe no. No soy torpe. Lo que pasa es que los toros cogen y cuando cogen hacen daño”, respondió al final a su hermano, quedándose a gusto.