Alejandra Rubio, la gran ausente del cumpleaños de Marc, el nieto de Carmen Borrego: este es el motivo

Marc, el hijo de José María Almoguera y Paola Olmedo, acaba de cumplir dos años. En esta fecha tan señalada para el clan Campos, Carmen Borrego organizó ayer una fiesta en su domicilio para celebrar el aniversario de su nieto, ejerciendo de nuevo de anfitriona.

Entre los asistentes, José María Almoguera y su pareja, María "la jerezana", con la que mantiene una relación sentimental desde principios de 2025. La joven se ha convertido en una más de clan Campos y no se ha perdido ninguna celebración familiar desde que comenzó su noviazgo con el hijo de Carmen Borrego. Terelu Campos tampoco faltó a la velada, aunque solo estuvo un rato.

Alejandra Rubio, la gran ausente

Llamó mucho la atención que Alejandra Rubio fuera la única en no asistir al cumpleaños del pequeño Marc, haciendo saltar todas las alarmas sobre un posible distanciamiento. Tras la comentada ausencia, Carmen Borrego explicó el motivo por el que no les acompañó su sobrina en esta fecha tan señalada.

Carmen Borrego celebra el cumpleaños de su nieto en su casa Europa Press

"Alejandra está fuera de Madrid, estaba invitada, dijo que venía, pero está fuera de Madrid", declaraba la hermana de Terelu ante las cámaras en la puerta de su domicilio, pidiendo a la Prensa que "no montemos algo donde no lo hay, estaba perfectamente invitada y la ha pillado fuera de Madrid, nada más".

José María Almoguera, tras las declaraciones de su madre, añadió que no hay "ningún mal rollo" con su prima y que le felicitó a su hijo "el día de su cumpleaños". Carmen Borrego, además de excusar a su sobrina, también explicó el motivo por el que Terelu Campos estuvo tan solo media hora en la fiesta. "Tenía un compromiso, pero no ha querido dejar de venir, a darle el regalo a Marc, a estar un rato con nosotros, yo le dije que, aunque sea un ratito, vente, y bueno...Chica, tenía un compromiso, no pasa nada", explicaba la colaboradora de "Vamos a ver" sobre su hermana.

Feliz de poder celebrar en familia el cumpleaños de su nieto, Carmen Borrego se sinceraba sobre la evolución que ha sufrido la relación con su hijo, José María Almoguera, con el que arreglado sus diferencias. "Las cosas hay que mirar hacia delante, para atrás ni para coger impulso esto es lo que hay eso es lo bonito", expresaba la hija menor de María Teresa Campos.

Días complicados para Carlo Costanzia

No ha sido una semana fácil para Carlo Costanzia. El pasado 3 de junio se hizo pública la sentencia de sus hermanos, Pietro y Rocco, condenados a 12 y 8 años de prisión por intento de homicidio a Orestes Borelli en Turín. Desde que se conoció el futuro de ambos jóvenes, el novio de Alejandra Rubio ha optado por guardar silencio ante las cámaras. Su padre, Carlo Costanzia di Costigliole, el ex de Mar Flores, si se sentó en "¡De Viernes!" para hablar de la condena de sus hijos.