Colate sufrió un intento de abuso sexual cuando era niño

Los últimos viernes del año trajeron consigo declaraciones que han terminado por sacudir a algunos de los personajes más mediáticos de nuestro país. Ya sea con vivencias inéditas como las de Cristo Rey Jr o Fran Rivera, o recogiendo el testimonio de vivencias muy duras como el proceso de adopción de Isa Pi, los últimos programas de ‘De Viernes’ del año han generado una gran expectación y no pretenden bajar el ritmo con la llegada de este 2024.

Según se ha recogido en un adelanto en ‘Así es la Vida’, este próximo 5 de enero se sentará el empresario Nicolás Vallejo-Nágera, más conocido como 'Colate', para desvelar algunos de los momentos más peliagudos de su vida. De esta manera, en el avance ofrecido se ha podido ver a un Colate muy serio y natural relatando una de sus vivencias más duras de cuando era niño. “La vida me ha dado muchos revolcones. Tuve una mala experiencia”, daba inicio a sus palabras cuando el presentador pronunciaba: “un intento de abuso sexual”. “Sí, nunca se lo conté a nadie. Creo que ahí comenzó un poco mi rebeldía”, daba alguno de los detalles para dar pie a un relato sobrecogedor que se desvelará este próximo viernes.

Colate Vallejo Nágera Mediaset

Por su parte, el empresario también hablará en la esperada cita de otro momento muy tenso para él: su relación con Paulina Rubio. “En el 99 conozco a Paulina. Ella tenía pareja en ese momento. Veía cosas que no me cuadraban. Todas las divas deben de ser caprichosas, pero ella hacía muchos esfuerzos para ser la mejor. La última frase que me dijo mi padre en su vida fue 'esta mujer te va a arruinar la vida', y de repente un día pasó algo y desde ese día hasta hoy. Nunca más”, relata en adelanto algunos detalles sobre la madre de su hijo. No es nada nuevo que la relación con su expareja no es la mejor que se cabría esperar, por lo que el programa de este 5 de enero promete tener una entrevista en la que Colate no se morderá la lengua.

De esta manera, el espacio televisivo de ‘De Viernes’ vuelve a prometer unas declaraciones en las que se volverá a sacudir la escena mediática. “Hubo manos negras que me cerraron posibilidades de trabajar”, asegura el empresario dispuesto a contar toda su historia sin maquillar.