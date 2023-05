Colate estalla contra Paulina Rubio por su visita a España y no saber dónde está su hijo

Paulina Rubio se encuentra en España de promoción por su último single y ha visitado numerosos platós de radio y televisión donde ha tenido tiempo para hablar de temas que van más allá de la música. En 'Y ahora Sonsoles', la artista desveló su estrechísima relación con Rocío Carrasco, a la que considera "su hermanita", volviéndose viral por confundir a la mujer de Fidel Albiac con Rocío Jurado. Todas sus intervenciones están dando mucho de qué hablar y se ha convertido en uno de los personajes de la semana por los momentazos que está protagonizando en cada una de sus intervenciones en nuestro país.

Todo el mundo se ha querido pronunciar sobre el regreso de Paulina Rubio a España, incluido Colate, su ex, con el que mantiene una malísima relación. El empresario no se ha mordido la lengua y se ha pronunciado sobre la madre de su hijo, reconociendo que se ha enterado por la prensa que está en nuestro país y que no estaba informado sobre el asunto. "Lo que me sorprende es que esté aquí porque me pensaba que estaba en Miami con nuestro hijo. No he visto su entrevista, me han mandado muchos mensajes pero no le presto mucha atención a eso", ha comenzado diciendo sobre la artista, echándoselo en cara. "No sabía que estaba aquí y me he enterado por eso, porque me está escribiendo mucha gente con su actitud en el programa", ha vuelto a reiterar.

Colate Vallejo-Nájera y Paulina Rubio, durante el Masters Series de Madrid 2010 larazon

Colate, ante la posibilidad de encontrarse con ella cara a cara en Madrid, ha vuelto a insistir en que "se supone que está con nuestro hijo, espero que esté en Miami aunque no tengo ni idea". "No sé nada de ella" y si decidió venir ahora a España es "porque mi hijo se ha tenido que ir con ella y por eso me he venido unos días a ver a mi familia y a trabajar un poco". El empresario parece estar muy molesto con Paulina Rubio por haber viajado a nuestro país y haber dejado a su hijo en Estados Unidos sin consultárselo: "Estoy sorprendido porque dejé al niño el otro día en su casa y bueno..."

Pero la artista mexicano ha hecho oídos sordos a las incendiarias declaraciones de su ex y ha seguido con su promoción en Madrid. Ajena a cualquier conflicto, Paulina Rubio está viviendo unos días muy felices e intensos y no va a dejar que las palabras del empresario le afecten lo más mínimo.