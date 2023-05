Colate rechaza el comportamiento de Paulina Rubio en España: "Le recomendaría hacer cosas en otro tono"

Paulina Rubio y su visita promocional a España continúa dando de qué hablar. La actitud de la cantante en los diferentes medios de comunicación a los que concedido entrevistas ha sido muy criticada y ahora es su ex, Colate Vallejo-Nágera, quien ha cargado contra la mexicana por su comportamiento.

Montaje de Colate y Paulina Rubio Amor Martínez

Después de que la pasada semana le mandase una indirecta al no comunicarle que iba a viajar a España cuando se suponía que tenía que estar con su hijo Nicolás en Miami, el Colate carga de nuevo contra su ex revelando cómo se enteró de que se encontraba en España y dándole un consejo de cara a próximas entrevistas: "Sabía que estaba en España porque se encontró con mi hermana Samantha en el aeropuerto. Yo no estaba, pero me llamó mi hermana y me lo dijo. Me sorprendió un poco al principio. Se saludaron. No creo que hablaran demasiado, besos sí, creo que fue bastante correcto. Mi hermana es educada y yo también. Por nuestra parte nunca ha habido una falta de intención de hacer las cosas con educación", expresa.

Reconociendo que se siente un tanto comprometido al preguntarle por la actitud de Paulina durante su paso por España, Colate cree que "es mayorcita para hacer lo que quiera" y aunque asegura que "respeta lo que haga", él tiene muy claro qué consejo le daría: "No sé si se malinterpretan las cosas que hace o se malinterpreta ella y no acabo de entender lo que pasó, pero objetivamente yo le recomendaría hacer otras cosas en otro tono. Y no me tires de la lengua", desvela.

La situación que ambos mantienen sigue siendo "muy difícil" para él en lo que respecta a la cantante, a la que no duda en reprochar lo que está haciendo vivir a su hijo Nicolás, de 12 años: "Tenemos una forma distinta de asumirlo y mejorarlo, pero yo intento hacer lo mejor posible para nuestro hijo. Ya no está tan pequeño y no pregunta porque no le hace falta preguntar porque ya se da cuenta de las cosas. Como todos los niños, este igual un poco más porque es muy inteligente", concluye.