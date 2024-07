Comunicado urgente de Diego Arrabal sobre Mariló Montero: "Quiero denunciar acoso hacia mi persona"

Rara es la ocasión en la que Diego Arrabal utiliza su canal de Youtube para referirse públicamente a su vida privada en vez de a los asuntos que acaparan la actualidad rosa, pero en esta ocasión se ha visto obligado a dar un paso al frente y compartir un "comunicado urgente" para aclarar unos rumores que en las últimas horas se han difundido sobre su persona y que se han convertido en su "peor pesadilla".

El paparazzo comienza recordando que fue condenado el pasado mes de febrero a diez meses de prisión por fotografiar a Mariló Montero en topless durante sus vacaciones, una sentencia que considera "totalmente desproporcionada y demasiado dura". "Solo soy responsable de tener una agencia de prensa, de recibir un material y de intentar distribuirlo, y en cuanto a nosotros nos llegó el malestar de Mariló Montero intentamos parar esa distribución, y aun así hemos sido condenados, aunque hemos recurrido", explica el fotógrafo en su canal.

Lo que peor lleva Arrabal es que desde entonces su nombre se ha visto cuestionado. "Por un perro que maté, mataperros me llamaron", reflexiona, a la par que asegura que "me hago responsable de lo que yo haga o diga, asumo la responsabilidad para lo bueno y lo malo, pero nunca voy a asumir una responsabilidad de algo de lo que no tengo nada que ver".

Arrabal lamenta que "sigo teniendo pena de banquillo" y manifiesta que "en estas ultimas horas han pasado cosas extremadamente graves para mí". Por lo visto, alguien le ha atribuido la autoría de un reportaje fotográfico que podría ver la luz próximamente y con el que en realidad, según él, no tiene nada que ver.

"Se ha realizado un reportaje gráfico en España de un personaje muy conocido. Ese personaje ha pensado que yo estoy detrás de ese reportaje y eso es absolutamente falso. No tenía ni idea de que se estaba realizando ese reportaje. Ni yo ni mi empresa tenemos nada que ver con ese reportaje. Que no me acusen de ser directa o indirectamente el autor de ese material, eso es falso. No voy a permitir que nadie juegue con mi nombre porque bastante estoy pasando ya", recalca el excolaborador televisivo, que asegura sufrir una situación "de acoso hacia mi persona".

El fotógrafo indica que es "padre de familia" y que intenta ganarse la vida de la forma "más humilde posible", alejado del foco y volcado únicamente en su canal de Youtube: "Yo me gano la vida con esto. No queráis hundir a una persona que ha demostrado que quiere hacer las cosas bien. No voy a perdonar nunca mi sufrimiento ni el de mi familia", desliza.

Por último, Arrabal comenta que emprender acciones legales no suele ser su modus operandi, pero advierte con tomar medidas si este asunto no acaba cuanto antes: "No me hagan tomar medidas que no quiero tomar, porque no soy de ir a poner denuncias, solo lo he hecho una vez".