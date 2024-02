Gustavo González y Diego Arrabal, condenados a prisión tras perder contra Mariló Montero

Mariló Montero no se ha rendido, aunque la batalla ha sido muy dura y los tiempos de espera demasiados dilatados. Pero al fin ha podido cantar victoria y respirar tranquila, al ver el daño ocasionado reparado de alguna forma. Y es que, tras nueve años inmersa en una guerra judicial contra los paparazzi Gustavo González y Diego Arrabal, al final les ha vencido en los tribunales. Así, la presentadora ha logrado este jueves 29 de febrero que los responsables de sus fotografías en topless sean condenados a diez meses de prisión. Además, esta condena penal conlleva una multa de seis euros diarios durante ocho meses y hacerse cargo de la mitad de las costas judiciales del interminable proceso.

Mariló Montero Gtres

Pese a su victoria, la periodista no ha visto cumplidas todas sus pretensiones judiciales en este asunto, pues solicitaba para ellos 6 años de prisión. Aun así, la Audiencia Provincial de Barcelona ha dictado sentencia condenándoles a diez meses de prisión y considerando apropiada “la inhabilitación especial de Diego Arrabal y Gustavo González para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena y para el ejercicio de cualquier actividad relacionada con la propia de las agencias de prensa por el mismo periodo”. Eso sí, la sentencia aún no es firme y reserva el derecho de los acusados a presentar un recurso de apelación en un plazo máximo de diez días ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Mariló Montero buscaba con esta batalla judicial una sentencia ejemplarizante. De ahí que haya luchado durante nueve largos años para conseguir una condena contra Gustavo González y Diego Arrabal, quienes lograron captar su imagen semidesnuda durante sus vacaciones en Bora Bora con una amiga. Aunque las imágenes nunca llegaron a ver la luz, logró vencerles por la vía civil, consiguiendo una indemnización de 265.000 euros. Pero ella quería verles entre rejas, de ahí que iniciase después la vía penal, que se resuelve con los diez meses de prisión que les ha caído. Eso sí, podrían apelar a una instancia superior y ver qué les depara.

Diego Arrabal ya ha querido mostrar su opinión sobre la resolución judicial en su entuerto con Mariló Montero. Lo hace con contundencia, a través de sus redes sociales: “Tengo 52 años. Siempre he creído en la Justicia de mi país (España). Hoy, día 29 de febrero del 2024, dejo de creer. Me avisaron hace unos cuantos años, ‘Dieguito van a por ti’. Me venía de muy buena fuente. Hoy se confirma, me quieren destruir”, asegura el paparazzi, no conforme con lo dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona.