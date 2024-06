Diego Arrabal, implacable contra Terelu: "Me dan ganas de meterme los dedos y vomitar"

Suegra y yerno se verán las caras esta noche ante millones de espectadores. Terelu Campos y Carlo Costanzia, la pareja de Alejandra Rubio y con quien espera un bebé, se sentarán en el plató de "¡De viernes!" en el que será su primer cara a cara en público.

No es de extrañar que la tertuliana ocupe su silla, puesto que se acaba de incorporar al equipo del programa como colaboradora fija, pero llama la atención que el hijo de Mar Flores acepte de nuevo hablar de su vida privada, teniendo en cuenta la aversión que hace no mucho aseguraba sentir por esta forma de ganarse las habichuelas.

Lo cierto es que desde que se anunció el embarazo de Alejandra Rubio, toda la familia se ha mostrado hastiada, exasperada y cansada del acoso de la prensa que dicen sufrir, especialmente los futuros papás, máximos paradigmas estos últimos días de la mala educación. Los reporteros que solo hacen su trabajo han tenido que soportar actitudes chulescas e incluso amenazas de parte de los "hijos de", cansados, pobrecitos míos, de estar en el foco. Pero la cosa cambia cuando se pone un cheque de varios ceros por delante, y entonces son ellos los que dirigen el foco hacia su persona. Que se aclaren. O hablan o no hablan de su vida privada, pero que asuman las consecuencias de su decisión.

Esta dualidad ha sacado de sus casillas a Diego Arrabal, que a través de su canal de Youtube ha sido implacable contra Terelu Campos y su decisión de sentarse junto a su yerno en "¡De viernes!", alimentando un circo que todos dicen detestar. "Me dan ganas de meterme los dedos y vomitar. Está claro que a todos nos gusta ganar dinero, pero tan descarado… Vaya tela", espeta el paparazzo, que recalca: "Me parece feo… les ha faltado tiempo, estaban deseando sentarse en un plató de televisión, no me parece bonito".

El caso es que los últimos pasos de la familia, donde ahora se incluye a Carlo Costanzia, no han sido muy bien vistos por la opinión pública, que mira con recelo especialmente a Alejandra Rubio, tachada de "soberbia" en las redes sociales. Quizás debería hacer más caso a los consejos de su tía Carmen Borrego, la única que de momento parece tener los pies en el suelo. "Creo que se equivoca, y lo digo porque yo me he equivocado muchas veces. Cuando das una exclusiva tienes que comportarte de otra manera", comentó en "Vamos a ver".