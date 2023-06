Raquel Perera, exmujer de Sanz: "Alejandro se encuentra muy bien, y ha sido mi gran amor"

Su ruptura matrimonial con Alejandro Sanz, no ha impedido que Raquel Perera mantenga una relación de amistad y cariño con el cantante. En estos días en los que Alejandro ha pasado por una mala racha anímica, ella se ha preocupado por la situación del padre de sus dos hijos y se alegra de poder confirmar que "se encuentra bien, su estado no es alarmante, se ha sentido triste y por eso ha lanzado ese mensaje, pero ya está mejor y estoy segura de que su valentía al reconocer cómo se sentía va a ayudar a mucha gente a saber canalizar los malos momentos, que en cierto modo hemos sentido todos en alguna etapa de nuestras vidas".

Raquel publicaba el pasado 31 de mayo el libro de autoayuda "Para que no te olvides" (Editorial Espasa), dedicado en especial a sus hijos y al público en general, y en el que muestra el camino del crecimiento personal a través de la inteligencia emocional.

Escribe un diario desde hace años. ¿Cómo refleja su etapa de unión con Alejandro?

Para mí ha sido mi gran amor, y en la actualidad es un amigo y formará siempre parte de mi familia. Tenemos una relación muy cercana, hemos conseguido una relación sana, bonita y muy positiva, lo que supone un buen ejemplo para nuestros hijos.

¿Qué pretende conseguir con el libro?

Pretendo en general tocar la emoción y la conciencia de todos aquellos que quieran mejorar como personas y en particular que mis hijos tengan una especie de faro que les ayude a conocerse.

-¿Qué valores les infunde?

La honestidad la integridad y la ética . También El amor por ellos y por los demás así como por la naturaleza y los animales. En definitiva que logren construirse desde la bondad y el respeto.

Está convencida de que deben aprender a manejar el sufrimiento. ¿Cuál es la fórmula para conseguirlo?

En primer lugar, aceptarlo y no asustarse de el. Conocerse mucho a uno mismo y entender cómo reaccionamos ante las situaciones hace que disminuya el nivel de sufrimiento. Dicen que dura el tiempo que tardas en aceptarlo.

¿Y como podemos vencer las frustraciones de nuestro universo interior?

No seremos capaces de enfrentarnos al mundo si no conocemos antes nuestras limitaciones y las trabajamos.

¿Le ha costado preparar su mente para recibir de nuevo al amor?

- En realidad he estado trabando para volver a enamorarme de mi , y lo he conseguido en gran medida.

¿Cómo se gestionan las emociones?

Conociéndolas y sabiendo cómo funcionan y para que sirven . Nosotros no somos nuestras emociones , Las emociones son herramientas que nos dan información , nos informan de cómo nos adaptamos al mundo y a sus circunstancias . Las emociones son temporales por eso no es bueno tomar decisiones permanentes en base a las emociones ya que son temporales. Hay que usar la racionalidad no solo la emoción.

¿Existe la felicidad absoluta?

No lo creo . Yo digo que la felicidad no se consigue buscándola directamente porque es Como el sol que si lo miras directo re deslumbra . Hay que buscarla a través de 5 filtros fundamentales : el emocional , social , espiritual , físico y el intelectual .