El crimen de Tailandia, en directo: últimas noticias de Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, encarcelado por asesinar al colombiano Edwin Arrieta

Daniel Sancho, tuvo una conversación telefónica con la hermana de Edwin Arrieta después de que el cirujano plástico colombiano fuera reportado como 'desaparecido'. Los detalles de esta interacción se revelaron en el programa de televisión "Código 10", producido por Cuatro y Mandarina Producciones, el martes 8 de agosto en horario nocturno.

Según 'Código 10', dicha conversación se produjo la misma noche del asesinato del colombiano. "Ella estaba preocupada porque su hermano no contestaba. Edwin no podía contestar porque ya estaba muerto. Sin embargo, Daniel, con absoluta frialdad, contesta a Darlin, la hermana", dijo Aleman. Nacho Abad también añadió datos a la historia: "Estaba angustiada. Dice 'no me responde, no me responde'. Entra en el Instagram de su hermano y mira a sus amigos. Ve las fotos de uno a uno. Ve una foto de Daniel Sancho en Ko Samui, donde está su hermano. Le voy a escribir".