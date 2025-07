Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convierten en padres de su segundo hijo: este es el original nombre elegido

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se acaban de convertir en padres de su segundo hijo. La pareja ha anunciado la feliz noticia a través de su perfil de Instagram con una bonita fotografía de las tres manos. "Pues sí, el amor se multiplica. Isai Pedroche Muñoz", han escrito en la publicación conjunta, desvelando, por fin el nombre elegido para su segundo retoño.

Un nombre con significado

Hace unas semanas, Cristina Pedroche confesó en "Zapeando" que estaban aún decidiendo el nombre de su segundo hijo, aunque su hija Laia, que acaba de cumplir 2 años, quería que se llamase Juan. Según explicó, tanto a ella como al chef le gustan los nombres cortos y con personalidad, además de con raíces vascas. "Me encanta el País Vasco: su cultura, su gastronomía, su gente y también sus nombres. Cuando escogí el nombre de Laia, estaba convencida de que era vasco. Después me dijeron que también es un nombre catalán y menorquín, y me pareció perfecto porque Cataluña también me encanta", declaró la presentadora.

Finalmente, Isai ha sido el nombre elegido para su segundo hijo, muy poco común en nuestro país. Según el INE, en España tan solo hay 326 personas que se llaman así en la actualidad.

Isai, de origen hebreo y en euskera, significa Dios es salud y salvación. Isaías fue el primero de los cuatro grandes profetas de los judíos y apoyó la lucha de su pueblo.

Dos años después de Laia

Isai ha llegado al mundo dos años después del nacimiento de Laia, su hermana mayor. La primogénita del matrimonio nació el 13 de julio de 2023 y su llegada cambió para la siempre la vida de Pedroche y Muñoz. La presentadora, a lo largo de estos dos años, ha expresado sus deseos de tener más hijos y de aumentar la familia junto al cocinero.

Fue el 28 de diciembre, coincidiendo con el Día de los Inocentes, cuando la pareja anunció el embarazo de Cristina, creando cierta confusión a sus seguidores. Casi siete meses después, ha llegado al mundo el pequeño Isai.