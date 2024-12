Cristina Tárrega: "He perdido a cuatro personas por la DANA"

Los catastróficos efectos de la Dana están causando honda preocupación a Cristina Tárrega, quien ha perdido, desgraciadamente, a varias personas muy cercanas. Su dolor es inmenso cuando nos desvela que "ahora tengo mi mente en el drama que supone la Dana en mi tierra, soy valenciana y hago todo lo que puedo por ayudar, he estado allí seis días, colaborando, y no he subido ni una sola fotografía".

Aunque no quiere, cosa que le honra, alardear de sus acciones solidarias, sabemos que ha coordinado el envío de veinte camiones cargados de ropa y artículos de primera necesidad, como son alimentos, palas, botas de agua, guantes, prendas de abrigo, pijamas…

¿En qué medida está afectando la DANA a su familia y amigos?

He perdido a cuatro personas, dos conocidos y dos amigas. Y se otros muchos que están muy jodidos, sin casas, las inundaciones se lo han llevado todo.

Cristina se lamenta de que "las consecuencias son terribles, y esto no se para aquí, imagínate las Navidades que les esperan a los valencianos, a mi gente, a mis padres, mi hermana, y por eso me vuelco en ayudar. Mis primos están en Paiporta, en primera línea, sus mujeres han perdido negocios, y otros buenos amigos también. El panorama es desolador, lo que está ocurriendo no es normal, será que hemos hecho mal algo..."

Aparte de su colaboración en el programa vespertino de Ana Rosa Quintana, se ha publicado que será una de las concursantes en el nuevo espacio de gastronomía, exactamente de postres, que prepara TVE. Se llama "Bake off: Famosos al horno". De la mano de Paula Vázquez, catorce personajes populares lucharán por consagrarse como mejor pastelero o pastelera de España y ganar un premio que donarán a la ONG de su elección.