Críticas a Belén Esteban por sentarse a horcajadas encima de Raúl Prieto

La misma Belén Esteban ha colgado en sus redes sociales la foto de la discordia. Una imagen en la que aparece sentada a horcajadas encima de su padrino de boda e íntimo amigoRaúl Prieto. La postura de marras ha levantado críticas en Internet, del estilo de “creo que tienes que respetar a tu marido, esa postura no es buena”, “qué postura más ordinaria, un respeto a tu esposo”, o “qué pena, guapa, siempre dando la nota, es que ya no sabes cómo llamar la atención”.



Tampoco se libró de los comentarios negativos su look: “me explotan las córneas al verla así”, afirma un internauta. Aunque no es el vestuario más “llamativo” de la ex tertuliana. Para esa noche eligió una camisa blanca, un pantalón negro con una raya blanca en el lateral y unos calcetines blancos con rayas negras.

Precisamente, su marido Miguel estaba presente cuando se hizo esa foto, durante una cena en la que se juntaron Belén, Miguel, Raúl, el estilista y peluquero Manuel Zamorano y su pareja sentimental. Curiosamente, Prieto y Zamorano también fueron pareja durante varios años y, aunque acabó el amor, siguen manteniendo una gran amistad. Y Miguel no le da mayor importancia a la fotografía, habida cuenta de que el conductor de ambulancias también es un íntimo amigo de Raúl.



La organizadora de la velada nocturna fue la antaño “princesa del pueblo”, que, según sus palabras, quiso reunir “a algunos de los hombres más importantes de mi vida”.

Los ausentes fueron sus dos hermanos, a los que adora, pero que siempre se mantienen alejados del mundo mediático en el que se mueve la de San Blas.