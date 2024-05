Cuenta atrás para la boda de Antonio Rossi: el lugar, el menú y más detalles filtrados

Antonio Rossi siempre ha mantenido los detalles sobre su intimidad ocultos. No quería que el estado de su corazón fuese motivo de comentarios en los platós de televisión en los que él mismo comenta la vida de otros. Pero el pasado verano dio la sorpresa mayúscula cuando en directo, sentado desde su plató en Telecinco, informaba de sus planes de boda con su compañero de vida, Hugo Fuertes. No todos sabían de su intención de intercambiar alianzas con su pareja, pues tan solo los más íntimos tenían constancia de su felicidad. A sus 44 años, el periodista va a jurarle amor eterno a su amado, de 26 años. Lo hará el próximo mes de agosto, concretamente el día 16, en una discreta ceremonia de la que poco o nada más se conocía. Hasta ahora.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes Instagram

Al fin se han desvelado algunos detalles del que será el día más mágico para el colaborador a las órdenes de Joaquín Prat. Lo hace para conmemorar una fecha importante tanto para él como para sus seres queridos. Y es que se cumple ahora un año cuando le dijo a su familia y amigos más próximos que iba a formalizar su relación con Hugo mediante la pronunciación de los votos y el esperado ‘sí, quiero’: “Es curioso, pero tal día como hoy estábamos diciéndoles a nuestras familias que nos casábamos. Fue un poco como, ‘¿Cómo? ¿os casáis?’. Luego todo bien”, desvelaba Antonio Rossi, que lleva desde el pasado año 2021 compartiendo sus días con el joven que en breve se convertirá en su marido.

Le costó mucho presentar a su chico en sociedad, pero cuando lo hizo, mediante una fotografía de un beso durante un viaje en el que recorrieron las calles de Roma, todo ha fluido con normalidad. Con total naturalidad ha ido mostrando cómo es su rutina con el chico que le ha robado el corazón, hasta el punto de ir, a cuenta gotas, desvelando detalles sobre cómo será su enlace con Hugo. Por ejemplo, el lugar. La ceremonia tendrá Madrid como telón de fondo, optando por una de las exclusivas fincas del Grupo Mónico como escenario a su gran día. Ha filtrado sin mayor problema cómo estimulará el paladar de sus invitados, mostrando en sus redes cómo fue a la prueba de menú junto a su buena amiga y compañera de plató en ‘Vamos a ver’, Sandra Aladro. “Empezamos a compartir con vosotros el ilusionante camino hacia nuestra boda. Comienza la cuenta atrás… 16/08/24”, anunciaba, desvelando el lugar del banquete.

También se conoce con qué manjares sorprenderá a su familia y amigos más íntimos, optando por un cóctel formado por 16 platos a modo de aperitivos. El jamón ibérico será protagonista, como así se encargó de dejar claro tras una visita a la fábrica de chacinas de Salamanca: “Acabamos degustando un ejemplo del jamón de bellota 100% raza ibérica que cortaremos en nuestra boda. No ha sido fácil escoger un buen producto para nuestro día especial. Estoy feliz”. Cómo se rematará la cena es aún un misterio por desvelar, pero algunas sorpresas se tendrán que reservar para el 16 de agosto.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes Instagram

“Se puede decir que, con 42 años, me he enamorado por primera vez. Nunca lo pensé, ni me lo planteé, pero de repente la vida te da una guantá y surge. Nunca me había pasado, ni pensaba que me iba a pasar”, reconocía en una de sus pocas entrevistas sobre su vida personal, esta vez en conversación con la revista ‘Diez Minutos’. Ahí aún no había pensado en los detalles de cómo será su boda con Hugo Fuertes, pero ahora ya los tiene muy claros. En tiempo record logró organizar todo lo referente a su enlace y después, a cuenta gotas, ha compartido píldoras, como que la decoración floral irá a cargo del taller de MDR: “Nos va a enseñar los últimos diseños, vamos a elegir absolutamente todo, vamos a dejarlo cerrado”, compartía también a través de las redes sociales, pero sin desvelar las flores que tendrán protagonismo en su decorado nupcial, pero acrecentando el interés en cada mínimo detalle. Y es que la pareja ha pensado en todo y ya cuenta los días para jurarse amor eterno con un contundente ‘sí, quiero’.