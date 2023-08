Antonio Rossi se casa por sorpresa con su novio veinteañero: ¡ya hay fecha!

Antonio Rossi tiene firmas planes de boda con su novio, el veinteañero Hugo Fuertes, con el que mantiene una discreta relación desde hace ya dos años. El periodista, un rostro habitual de los platós de Telecinco en calidad de colaborador, ha decidido apostar por el amor sin miedos, dejando a un lado el qué dirán y formalizando su romance con el intercambio de las correspondientes alianzas que les reconozca como matrimonio.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes Instagram

Un sueño cumplido para el también presentador, que con 43 años podrá jurarle amor eterno al joven con el que ha dejado atrás tanta privacidad en su vida sentimental. Hasta la llegada de Hugo Fuertes, él se había mantenido en todo momento alejado de dimes y diretes, huyendo de la posibilidad de traspasar los límites y convertirse en protagonista de la noticia. Pero esta vez la ocasión bien merece la pena y es que la pareja va a dar un paso adelante en su relación y ¡se casa!

Antonio Rossi ya jugaba al despiste con sus seguidores durante sus vacaciones por Marruecos. La pareja no solo se dedicó a descubrir las maravillas al otro lado del Estrecho, sino también a dar pistas sobre el decisivo paso que estaban a punto de dar: “Con los brazos abiertos para todo lo bueno que me espera este nuevo curso/año”, escribía de forma misteriosa, dejando abierta la posibilidad a dar un bombazo en los próximos días: “Vienen cosas espectaculares en todos los aspectos de mi vida. Y hay una de ellas que me hace más feliz aún”, cebaba como si de una de sus exclusivas se tratase. Y al final así ha sido, pues se trataba de su propia boda, entre otras cuestiones que aún no ha desvelado.

Antonio Rossi y Hugo Fuertes Instagram

Tal y como han adelantado desde la revista ‘Semana’, Antonio Rossi ya tiene fecha señalada en el calendario del año que viene. El próximo 16 de agosto de 2024 será el día en el que intercambie alianzas con Hugo Fuertes, con el que mantiene una relación desde noviembre de 2021. Al menos ahí fue cuando se tuvo constancia mediática de su unión, pues hasta la fecha sus relaciones siempre habían escapado el foco mediático. Ahora parece que no huyen de este flash y menos ahora que tienen entre manos un paso tan importante que dar como es su boda.