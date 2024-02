Antonio Rossi, implacable ante la cobertura de la alfombra roja en los Premios Goya: “Ni entretuvo ni informó”

La noche de la alfombra roja de losPremios Goya fue una cita muy importante dentro de la industria cinematográfica. Sin embargo, antes de que tuviera lugar la entrega de premios se retransmitieron algunas imágenes que han sido duramente criticadas por no seguir los estándares de "calidad y neutralidad". Se trata del comportamiento de una de las colaboradoras de RTVE Play ante el breve encuentro con el presidente Pedro Sánchez, que no ha gustado ni fuera ni dentro de la casa. No han sido pocos los profesionales del medio que han exigido una explicación, pero Antonio Rossi también ha compartido una posible solución a dicho comportamiento: “Contratar a un profesional de la información”.

El periodista y colaborador de televisión no ha dudado en compartir su opinión sobre lo acontecido previamente a la gala. “Para pedir que una retransmisión cumpla los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo y dentro del Estatuto de la Información hay que contratar a un profesional de la información. Tan fácil como eso. Ella ni entretuvo ni informó”, subraya en su publicación de “Twitter”, ahora conocida como “X”.

A sus palabras se une el comunicado que han publicado desde el perfil del Consejos de Informativos de RTVE, con el que dejan claro que “no todo vale”.

“Por mucho que se quiera dar un tono desenfadado, alternativo y pensado para un público juvenil, creemos que cualquier contenido que lleve la marca de RTVE debe cumplir con los estándares de calidad y neutralidad recogidos en el libro de estilo de RTVE y dentro del marco del Estatuto de la Información, concretamente sus artículos 8 y 9, que bien conocen los profesionales de la Corporación y al que se deben”, recoge el comunicado.

Durante su actuación no solo tuteo al presidente del Gobierno y lo llamó “presi”, sino que, según se ha recogido en el presente comunicado, hubo otras intervenciones muy discutibles durante toda la intervención, tal como “eructos, quejas, palabras mal sonantes sin contexto…”. Una actitud para la que no han sido pocos los que han exigido medidas por vulnerar unas cuantas normas del Estatuto de Información y del Libro de Estilo de la casa, donde queda claro que los profesionales de la información tienen el deber de ofrecer información relevante con veracidad, objetividad e imparcialidad