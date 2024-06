Dabiz Muñoz habla de salud mental y del papel que ejerce Cristina Pedroche en su vida

Dabiz Muñoz fue uno de los invitados al programa '100% únicos', presentado por Guillermo Fesser y emitido en Cuatro, donde respondió a las preguntas que le hicieron los entrevistadores del formato. Muchas de ellas giraron en tono a su gestión del éxito y su relación con Cristina Pedroche.

El chef, reconoció que ha tenido problemas para sobrellevar sus emociones, especialmente desde que abrió DiverXO. "Desde que abrí DiverXO, por la autoexigencia que tengo y porque es verdad que hemos tenido mucho éxito, yo he tenido una relación difícil con la gestión mental del éxito. Y esto me ha acarreado quizás no ser todo lo feliz que debería y quizás tener mucha ansiedad", confesó.

Dabiz, tampoco tuvo reparos en contar que va al psicólogo y que lo considera como algo esencial para cuidar su salud mental. "Yo hace cuatro años empecé a ir a un psicólogo para que me ayudase y para mí ir al psicólogo es como ir al fisioterapeuta o al dentista. En realidad, a mí me ayuda a entenderme, a entender a los demás. Voy aprendiendo, poco a poco, a disfrutar de mi éxito (...) Cristina me ha ayudado mucho en esta transición", detalló.

Además, Dabiz quiso destacar que el éxito en la vida no es solo el profesional. "Mi hija Laia me ha ayudado a entenderlo", afirmó. "El éxito de la vida es ser felices", les dijo a todos los presentes.

Sus inicios con Cristina Pedroche

Muñoz recordó el momento en el que conoció a la famosa presentadora, y fue en un evento de una marca deportiva: "Apareció ella con otra de las personas de la marca, me la presentaron, me hizo cuatro o cinco bromas que me hicieron mucha gracia", rememoró. "Cuando la vi entrar dije: 'qué guapa es'. Pero cuando vi el sentido de humor que tenía dije: 'esta chica tiene que ser para mí (...) Conocí a Cristina y a los cinco meses nos estábamos casando, fíjate si lo teníamos claro", agregó.

El cocinero no escatimó en elogios hacia ella: "La verdad es que no sé muy bien qué he hecho yo para tener a una mujer como Cristina, no solamente por lo guapa que es, sino por cómo es ella como persona. Tengo muchísima suerte. Me ha cambiado la vida y me la sigue cambiando. Yo aprendo mucho de ella, tiene una actitud muy positiva hacia la vida, intenta que cada problema tenga una solución, ella me ha enseñado mucho a vivir el momento", destacó.