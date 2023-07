Dani Martín: «Ya tengo el nuevo disco»

Dijeron que se había retirado, lo cual no es cierto. ¿Tras el largo camino andado hay que hacer un parón, renovarse, para seguir ofreciendo lo mejor de uno?

Lo que no hay que hacer es leer sólo los titulares. Porque yo, en ese post que publiqué después de hacer La Riviera (Madrid), me acerqué al Daniel más Daniel que he podido ser en estos 23 años de carrera, que es el lugar en el que me encuentro hoy. Donde disfruto de jugar al fútbol con mis amigos, de tomarme unos vinos o un güisquicito, de ser más yo que nunca. Y ahora vamos a buscar vivencias, a ver conciertos, a viajar. A estar en esas casas que nos compramos y en las que nunca estamos, en esos sofás en los que nunca nos sentamos, a leer esos libros que tenemos por leer y ver esas películas pendientes. A disfrutar de esa vida que tenemos por vivir. Y enriqueciéndonos para que salgan diez o doce canciones que justifiquen hacer un disco. En eso estoy, en vivir. Y era, es, sí, necesario parar.

Su trayectoria tiene dos etapas, El Canto del Loco y un Dani Martín que se busca casi con dolor en cada nuevo trabajo. ¿Su próximo disco marcará una tercera? Por edad, por experiencia.

Puede ser que se hable de una tercera etapa. Pero te digo que el disco que está por venir lo siento el más inmaduro de mi carrera, porque no hay nada buscado en él. Sin embargo, cuando la gente termina de oírlo me dice que, posiblemente, sea el más maduro. Y te estoy diciendo que ya tengo el nuevo disco. No lo tengo hecho, pero sí.

Hay que rematarlo.

Hay que rematarlo, sí. Y lo que es la leche es no tener la presión de hacer las cosas por necesidad. De lo único que dependo es de la salud.

Que, de momento, le acompaña.

Sí. Al menos, analíticamente. Mi médico me hace creer que está todo perfecto.

Su última gira demostró que las canciones de El Canto del Loco no han caducado. ¿Son ya clásicos o llegará un día en el que algunas no podrán ser cantadas?

Llegará un día en el que algunas no podrán ser cantadas. Pero después de 23 años, la realidad es que muchas de ellas siguen siendo una flecha que se mete directa en el pecho de la peña y hacen que les suceda algo maravilloso. Esas canciones son las salvadoras de mi vida y las responsables de que hoy esté aquí.

"Mis padres son la estructura más potente que me sostiene. Gracias a ellos estoy vivo"

Aparte del éxito y los premios, ¿qué ha sido lo mejor que le ha pasado? ¿Saberse amado, como sostiene Serrat?

Me quedo con todo, hasta con que me robaran y con que no tuviéramos los mejores contratos del mundo. Todo me ha enseñado a llegar a donde ahora estoy.

Y si se le quita una sola pieza de esa torre, aunque sea mala, se desmoronaría.

Se caería todo. Le estoy agradecido a la vida por todas esas piedrecitas que me ha ido poniendo en el camino y que yo he ido sorteando, como he podido, en cada momento. Decidí montar una oficina y hacer un equipo que es infalible, un reloj suizo. María, Javi, Nacho, Churri, Eduardo, Ángel, mi psiquiatra… Todos trabajamos sólo para este proyecto y lo hacemos con felicidad.

¿Sus padres, su hermana Miriam desde «el cielo de los perros» y usted serán siempre una alianza indestructible?

El día que mis padres no estén, será un día triste y peligroso. Son la estructura más potente que me sostiene. Gracias a ellos estoy vivo. No sólo porque me dieran la vida, sino por cómo me han tratado, cuidado, por cómo me han dado el capón en el momento en el que me lo tenían que dar, sin reírme la gracia cuando no existe y sin darme un aplauso excesivo en los momentos en los que hay excesivos aplausos. Y Miriam, sin estar, también. Es una presencia absoluta, una fuerza brutal. Y es algo en lo que he trabajado en estos dos años y medio con la psiquiatra y que he colocado en un lugar bastante bonito y que me da mucha paz.

"No me siento incompleto por no tener hijos"

No ha tenido hijos. El actor Luis Zahera me dijo que se sentía incompleto sin ellos. También lo declaró Almodóvar. ¿Le pasa?

Me ha pasado, pero ahora mismo no. He estado tan poco tiempo con Daniel, conmigo, que ahora estoy disfrutando de mí. En un tiempo venidero podría suceder, pero no me siento incompleto por no tener hijos.

Aún está a tiempo: mire a De Niro y a Bertín Osborne.

Pues sí. Aunque [ríe] no sé si tendré físico llegado el momento.

«Rey de un trigal, de un río, de una viña: / así habrá de soñarse. Y libre» (José Hierro). ¿Se ve así en el futuro?

Sólo me siento libre, todo lo demás me sobra. Porque no nos lo vamos a llevar. Eso lo podemos disfrutar en vida. Pero no ser esclavo de cuándo tengo que hacer una gira o grabar un disco es el mayor tesoro.