Darling Arrieta y su amarga felicidad al celebrar la condena a Daniel Sancho

“Muy buenas noches, cuando pasa un minuto de las once de la noche, queremos comenzar este especial sobre el caso de Daniel Sancho, dando voz, como no podría ser de otra manera, a las víctimas, a la familia de Edwin Arrieta. Darling Arrieta, muy buenas noches: ¿ha hecho la justicia tailandesa justicia con tu hermano?”, así de directos comenzaban desde el programa especial de Telecinco en el que se repasa lo sucedido aquella trágica jornada del 2 de agosto de 2023, en la que el cirujano colombiano fue asesinado a manos de su amigo, con límites desdibujados, además de socio. Casi trece meses de sufrimiento que este 29 de agosto se han visto recompensados, en cierta manera, con la lectura del veredicto que le condena a cadena perpetua por los delitos de asesinato con premeditación, descuartizamiento y ocultación del cadáver y de sus documentos personales. Toda una vida entre rejas y una indemnización a la familia de 106.000 euros. A la respuesta del presentador, Darling sentencia que “sí, gracias a Dios tuvo justicia. Era lo que nosotros esperábamos, que era la cadena perpetua y así el Señor nos lo ha concedido”.

“Yo soy una persona muy creyente, yo todo el mes de agosto lo puse en manos de Dios. Oración fuerte. Ayer fui al oratorio y le pedí al Señor que se hiciera justicia y que se hiciera la voluntad de Él y no del hombre”, comienza a relatar Darling cómo se enteró de la sentencia, narrando sus últimas horas. “Y llegué a mi casa por la noche, mis papás dijeron que se iban a dormir tranquilitos, me fui para mi casa y bueno allá oré y le dije Señor voy a dormir, estoy tranquila, confío en ti, estamos en tus manos, que se haga tu santa, divina y perfecta voluntad. De las ocho y media a las once y media dormí”. Una llamada la despertaría para darle la buena noticia: “Comenzó a sonar mi celular y era Adriana, para darme la noticia y me dijo ‘Darling, se hizo justicia, la muerte de Edwin no quedó impune’”.

Darling no puede contener las lágrimas al acercar al público cómo sus “sentimientos encontrados” la hicieron romper a llorar. “Lo primero que hice fue darle gracias a Dios porque no nos dejó en vergüenza, no nos abandonó, estuvo ahí con nosotros y nos dio la victoria. Y lloré, porque lloré. Lloré porque la muerte de mi hermano no quedó impune, porque mis papás iban a tener un poquito de tranquilidad en medio de tanto dolor y porque mi hermano puede ya descansar en paz”, dice desconsolada la colombiana a través de una conexión desde Lorica.

Los padres de Edwin Arrieta TVE

Los padres de Edwin Arrieta también han llorado mucho en esta jornada marcada por las emociones a flor de piel: “Hoy están en la casa, están encerrados, no han querido hablar con nadie. Han llorado, le han dado gracias a Dios, porque realmente ha estado con nosotros desde el principio. Si uno cuenta cómo sucedieron las cosas, cómo conocimos a Juango y Adriana, la gente no nos va a creer, pero Dios nos tiene en su mano en todo momento con esto. Mis papás están más tranquilos, mi mamá dice que gracias a Dios se hizo justicia. Nunca, nunca en mi familia se quiso la pena de muerte, porque somos una familia muy creyente. Solo Dios da la vida y él solo lo quita. Entonces en eso nos sentimos satisfechos de que haya sido solo cadena perpetua”.