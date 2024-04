Este es el dinero que podría haber cobrado Rodolfo Sancho por su entrevista en HBO Max

Este martes, coincidiendo con el inicio del juicio de Daniel Sancho, la plataforma audiovisual HBO Max estrenaba el primer capítulo del documental "El caso Sancho", basado en el caso del cocinero. En esta primera entrega, Rodolfo Sancho concedía su primera y esperada entrevista sobre el asunto, dando su testimonio en primera persona como padre del acusado y desvelando nuevos detalles desconocidos sobre el asunto, como el momento en el que se enteró de que el joven estaba involucrado en el presunto asesinato de Edwin Arrieta.

Daniel Sancho el día de su detención en Tailandia SOMKEAT RUKSAMAN Agencia EFE

El actor decidió dar este paso por motivos económicos con la única intención de costear todos los gastos que está suponiendo este proceso. "Si no se hacía este documental, no había dinero para el juicio. Hay que pagar no solo la comida de Daniel. Traductores, legalizaciones, viajes, asistentes, alojamientos. Esto lo hace porque necesitaba financiación. Rodolfo tenía una oferta de trabajo para empezar el 1 de mayo y no puede trabajar. Rodolfo lleva ocho meses volcado en ayudar a su hijo", explicó Carmen Balfagón sobre el asunto. "Es un hombre que nunca ha vendido nada. El documental no se ha hecho en su casa, su casa es sagrada para él. Nos ha pedido ayuda para hacer el documental porque si no se hacía no había dinero para sufragar todos los gastos", declaró la portavoz de Rodolfo Sancho. Entre esos gastos se encuentra la manutención del cocinero en prisión. Según ha desvelado Nacho Abad en "COPE", "Daniel Sancho come en la cárcel medianamente bien porque su padre le paga la comida. En esas cárceles o se la pagas a todos los del módulo o no puede comer diferente... tienes que llevar un dineral en comida".

Ahora, según han desvelado en el programa "Aruseros" de La Sexta, el intérprete podría haber cobrado una gran cuantía económica por su primera entrevista: "Ha trascendido lo que habría cobrado Rodolfo Sancho por esta serie: 150.000 euros, más o menos".