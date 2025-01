Demi Moore, Donatella Versace… eternamente jóvenes. ¿Imposición o libertad?

Demi Moore,, nominada a los Premios Oscar 2025, está exultante a sus 62 años. También la diseñadora Donatella Versace, icono de la marca de alta costura que lleva su nombre. Cumplirá 70 en mayo, por más que se empeñe en negarle al espejo su edad. Sus retoques, objeto constante de debates y críticas, son innegables, pero de nada les valdría si no hubiese en ellas actitud. Inma Espizúa consultora y asesora de imagen de políticos y celebridades, reflexiona para LA RAZÓN sobre esa lucha sin cuartel centrada en mantener una imagen joven.

82nd Golden Globes - Press Room Chris Pizzello/Invision/AP Agencia AP

"Este esfuerzo constante por luchar contra la edad no sólo ha definido su estética personal en los últimos años, sino que también ha puesto de manifiesto el impacto emocional y social que puede tener la imagen de personas tan influyentes como ellas en nuestra relación con la imagen", dice.

Opina que la imagen de estas mujeres transmite un mensaje: "la presión para mujeres públicas y relevantes en un mundo donde la apariencia a menudo se equipara con el éxito. Cuando nuestra imagen se convierte en una lucha constante por alcanzar ideales impuestos, puede transformarse en una fuente de frustración y desgaste emocional. La percepción de no ser lo suficientemente perfectas, jóvenes o atractivas nos desconecta de nosotras mismas y nos lleva a perseguir un concepto de belleza que nada tiene que ver con nuestra persona".

Antes y después de Donatella Versace LA RAZÓN

El conflicto agrava, en su opinión, cuando la imagen deja de ser una herramienta de expresión personal para convertirse en una imposición. "Las expectativas externas y los estándares inalcanzables nos llevan a olvidar que nuestra apariencia no debería definirnos, sino complementarnos. Una imagen bien gestionada no significa ajustarse a unos estándares, sino reflejar nuestra autenticidad. Es un medio para transmitir confianza, credibilidad y coherencia entre lo que somos y lo que proyectamos. En este sentido, la imagen se transforma en un puente entre nuestro mundo interior y exterior".

Donatella Versace rememora sus noches de fiesta con Naomi Campbell y Kate Moss larazon

Espizúa cree que Donatella transmite dureza. "Gracias al uso de colores fríos y, sobre todo al abuso del negro incluso en su maquillaje, además de su expresión facial y corporal tengo la impresión de que trata de ocultar muchas inseguridades. En su aparición junto a Elton John en la Gala contra el SIDA me fijé en lo que a muchos pareció pasar desapercibido: el uso de colores cálidos incluso en el tinte de su pelo (más dorado en detrimento de un rubio ceniza), un maquillaje más suave y una ligera sonrisa transformaron su mensaje: de repente me pareció una mujer más amable y cercana. La clave está en recordar que nuestra imagen no es un fin en sí mismo, sino un medio para conectar con el mundo desde nuestra autenticidad".