Donatella, ¿qué se ha hecho en el rostro?

En su eterna lucha por evitar el paso del tiempo, Donatella Versace ha reaparecido el pasado fin de semana en Londres, durante la premier de "El diablo viste de Prada", luciendo aparentemente irreconocible. Allí posó junto a su amigo Elton John, autor de la partitura, David Furnish, esposo del cantante británico, Anne Wintour y Vanessa Williams, protagonista de la obra. La empresaria italiana llamó la atención por sus últimos retoques estéticos que han devuelto la naturalidad a su rostro.

Comparando fotos de Donatella Versac lo único que mantiene con su imagen actual es su ya clásico pelo rubio decolorado. Atrás ha quedado el maquillaje excesivamente oscuro y sus pestañas kilométricas. Desde el fallecimiento de su hermano, en 1997, Donatella comenzó un proceso de transformación que la convirtieron en una adicta a los retoques. Bótox, implantes y estiramientos faciales han sido algunos de esos tratamientos a los que se ha sometido.

La diseñadora posaba el pasado domingo con un minivestido dorado con flecos y cuentas de su propia marca, un body negro y botas marrones de plataforma hasta la rodilla. Una silueta trabajada en el gimnasio como ella misma ha reconocido en más de una ocasión. Las redes sociales no tardaban en alabar el gran cambio físico de la italiana. "¡Es la persona más saludable que he visto en años!", dijo alguien en Instagram; "¡Quién le hizo la nueva cara, guau! ¡Simplemente guau!", destacaba otro usuario. Otros no tardaban en compararla con Lindsay Lohan, quien también recientemente aparecía haciendo gala de una imponente transformación.

Más allá de los nuevos retoques estéticos de la empresaria ha llamado también la atención el excesivo photoshop de las fotos ya que horas después de la publicación de su foto en su perfil de Instagram comenzaron a colgarse fotos del evento realizadas por otros medios. Estos, eso sí, publicando las imágenes originales sin retoque.

"¿Por qué siempre sentimos la necesidad de mostrarnos perfectos?", pregunta un usuario en Instagram, mientras otros defienden a Versace destacando que su imagen es parte de su legado: "Ella es una leyenda. Tiene derecho a cuidar su imagen como quiera".

Lindsay Lohan o Demi Moore: más famosas que se han hecho retoques estéticos

Donatellano es la única adicta a los retoques estéticos. Recientemente Linsay Lohan reaparecía más radiante y joven que nunca. Tal fue la revolución que provocó su imagen que su propio padre tuvo que desmentir que su hija se hubiera operado. De hecho, él asegura que lo único que a lo único que ha recurrido su hija es a "peelings, rellenos o bótox".

Pero no es la única. En 2021 Demi Moore acudió a la semana de la moda en París con un nuevo rostro con pómulos bastante más elevados e rellenos. También Renée Zellweger, la actriz de "Bridget Jones", se retocó tanto que costaba reconocerla.