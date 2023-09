José Santacana: “El error de Arantxa no fue enamorarse de mí, sino no pagar a Hacienda y no pasar cuentas a su familia”

Arancha Sánchez Vicario y José Santacana han comparecido en el Juzgado de lo Penal Número 25 de Barcelona, para afrontar una petición de cárcel de cuatro años para ambos e indemnización de 6,6 millones de euros, por un delito de alzamiento de bienes.

La extenista siempre ha volcado la responsabilidad del devenir de su patrimonio económico en José Santacana, de quien asegura "nunca debí enamorarme". Santacana, que ha hablado para La Vanguardia, asegura que "yo llegué a su vida cuando nada podía evitar que estallase la bomba de Luxemburgo. He sido tonto: tenía que haber hablado antes pero yo no soy de este mundo y… En fin, uno aprende a base de palos".

El todavía marido de Sánchez Vicario ha querido desmontar el relato de la deportista."Eso de que los amigos le prestan dinero… ¿tú te lo crees? Hablamos de una persona que defraudó a Hacienda, que decía que a Andorra solo había ido para decorar la casa, que no firmó capitulaciones porque estaba enamorada, que al separarnos 'la dejé' con 2.500 o 3.000 euros al mes, todo para dar pena, cuando tengo la transcripción de una vista en EE. UU. reconociendo que ingresa entre 200 y 300 mil al año… Entiendo que los medios la apoyéis por ser quién es, mientras yo soy el tonto de turno. Pero que quede claro: yo llegué a su vida cuando nada podía evitar que estallase la bomba de Luxemburgo. El error no fue enamorarse de mí, sino no pasarle cuentas a su familia cuando era debido. El error fue no pagar a Hacienda".

Además, Santacana niega haber sido el gestor del patrimonio de Arancha. "No he gestionado su patrimonio, le di consejos para tratar de sacarle liquidez. Pero yo no he hecho nada malo ni tengo ese dinero que el banco exige. Voy a juicio y quiero se sepa la verdad. Ella se presenta como irresponsable de sus actos: ahora me culpa a mí pero antes ya estaba mal con su familia por ese mismo motivo. Imagina que fuésemos al juicio como matrimonio, cogidos de la mano y no existe el alzamiento de bienes sino que no ha sido posible pagar, los culpables serían sus familiares. Han buscado un culpable mientras ella trata de cerrar un acuerdo. Ella no es tonta: de dar pena y llorar sabe mucho, tanto que al final, el tonto aquí soy yo", ha insistido.