Se desvela la otra gran mentira de Daniel Sancho sobre su auténtica casa

Mucho se ha hablado ya del asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho. Se ha producido un río de tinta en los medios de comunicación para esclarecer lo que sucedió aquella trágica noche del 2 de agosto en el que el joven chef terminó con la vida de su amante, el cirujano colombiano de 44 años. Un crimen pasional con tintes oscuros con negocios de por medio que mantienen a todos expectantes, pues son muchas las informaciones vertidas, pero también aún muchísimas las incógnitas presentes. Esto hace que cada detalle de la vida de los protagonistas sea analizado al detalle. No solo el presente, marcado por un delito de sangre, también sus respectivos pasados, destacando todo aquello que suene a milonga.

Esto es lo que acaba de pasar con los días previos vividos por Daniel Sancho. Ahora se ha analizado con lupa sus movimientos, especialmente aquellos llevados a cabo de cara a la galería, en las redes sociales, donde explotaba su faceta más hedonista, mostrando su escultural cuerpo, pero también su pasión por los fogones. Y es que el hijo de Rodolfo Sancho soñaba con hacerse un nombre propio en el mundo de la gastronomía. De ahí que protagonizase vídeos en los que ofrecía consejos culinarios y recetas innovadoras para los amantes del buen comer. Sin embargo, aquí también mentía. Y es que no todo lo que decía el joven de 29 años era verdad. No solo respecto al caso de asesinato, también en lo que a su trabajo frente a las cámaras y entre fogones se refiere.

En medio del drama que está viviendo la familia de Daniel Sancho, quien acaba de ser propuesto para ser condenado a muerte por la justicia tailandesa, poco a poco van conociéndose más detalles sobre su vida antes del crimen. Se creía que los vídeos que grababa en su canal de YouTube, ‘Puro Disfrute’, se realizaban en su propio domicilio, situado en una de las zonas más elitistas de Madrid. Pero sus más de 119.000 suscriptores habían sido engañados, pues la barbacoa en la que realizaba sus propuestas gastronómicas no pertenece a su domicilio. Esto, en sí, supone una nueva mentira que le han cazado al ahora recluso.

Desde ‘Europa Press’ han hablado con Luis, un íntimo amigo de Daniel Sancho, que no ha tenido reparos en dar pinceladas que nos haga entender un poco mejor al joven. “Esto es una película de terror completamente, no tengo mucho que decir”, asegura esta persona de su círculo íntimo, que reconoce estar “completamente en shock” por lo sucedido. Conoce muy bien al chef, a quien define como “un buen chico hasta que uno se da cuenta de ciertas cosas”, aunque reconoce que no pudo “verle venir de ninguna manera”. Y es que reconoce que no tenía constancia alguna de la existencia de Edwin Arrieta en la vida de su amigo.

Este joven no puede imaginarse por lo que debe estar atravesando ahora Daniel Sancho, cumpliendo condena provisional en una cárcel de Tailandia: “He visto documentales de prisión para más o menos imaginarme lo que está pasando el amigo, pero lo que sea que yo pueda imaginarme seguro que es mil veces peor”, destaca. A la vez, además de acercarse al drama de su íntimo, también ha querido desvelar un misterio sobre los vídeos culinarios de su compadre, especialmente referente a la barbacoa que utiliza y que tanto revuelo ha despertado: “Era un amigo de nosotros que filmó un par de episodios del canal de YouTube que tenía porque teníamos una buena parrilla, eso es todo”, aclara.