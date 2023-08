El tajante comunicado de los padres de Daniel Sancho tras la petición de pena de muerte

El peor escenario que Daniel Sancho y su familia podían imaginar se ha terminado haciendo realidad. Las autoridades tailandesas han dictaminado que el chef “asesinó premeditadamente” a Edwin Arrieta, un delito que se castiga con pena de muerte.

El joven se enfrenta ahora a un duro proceso judicial que sentenciará su futuro, pero la posibilidad de que acabe en el corredor de la muerte ya es una realidad.

La familia está devastada ante esta situación y mantiene el silencio que guardan desde que estalló el escándalo. Ahora, atendiendo a un comunicado que los abogados de los padres de Sancho han remitido a los medios, se entiende la razón de su mutismo. El actor de “El ministerio del tiempo” y su ex avisan de que no se pronunciarán si no cesa la presión mediática que sufren desde hace semanas.

"Carmen Balfagón y Ramon Chippirrás, en nombre y representación de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo, comunican su firme decisión de no acudir, ni informar, a ningún medio de comunicación, hasta que no se produzca el cese definitivo de la totalidad de medios de comunicación en el domicilio, y sus inmediaciones, de Rodolfo Sancho, petición ésta que se ha realizado por dichos portavoces, en reiteradas ocasiones, a lo largo de los últimos días”, comienza diciendo el comunicado.

Además, el escrito recalca que la hermana pequeña de Daniel Sancho, una menor fruto de la relación de Rodolfo Sancho y Xenia Tostado, también está sufriendo las consecuencias de la constante presencia de medios de comunicación en los alrededores de su casa. “Dicha presencia, como ya se ha insistido por estos portavoces, alteran la vida de una menor que nada tiene que saber, en estos momentos, de la situación por la que está atravesando su padre”, lamentan los letrados.

Las cartas de Daniel Sancho

Que la policía tailandesa haya solicitado pena de muerte no significa que el futuro de Sancho ya esté sentenciado, sino que el cocinero se enfrenta ahora a un proceso judicial que dictaminará si acaba o no en el corredor de la muerte. Será el juez instructor quien establezca su pena, y, aun así, el hijo del protagonista del “Ministerio del tiempo” podría apelar a dos instancias superiores y, como última carta, solicitar un indulto del Rey Maha Vajiralongkorn.

De cumplirse el peor de los escenarios para Sancho, el reo sería trasladado a la prisión de Bang Kwang en Bangkok, en la que se lleva a cabo la pena de muerte, muy probablemente, mediante la inyección de diferentes fármacos que producen el deceso. Hasta el año 2002, el fusilamiento también era habitual a la hora de aplicar la fatal condena, pero desde entonces no se ha vuelto a poner en práctica.