Así ha crecido la fama de Daniel Sancho desde que cometió el crimen

Daniel Sancho no era un rostro habitual para el público hasta que a principios de este mes todo el mundo sabe quién es y qué le ha hecho a Edwin Arrieta. Su asesinato ha copado toda la atención mediática no solo en España y Tailandia, sino también en el resto del mundo. El caso mantiene a todos expectantes, pues el goteo de detalles sobre el crimen es incesante y cada cual más inesperado. Esto se traduce también en un creciente interés del público por saber más y más del caso, pero también de su apuesto protagonista. Mucho se ha hablado ya sobre el efecto positivo que ejerce su belleza de cara a afrontar mediáticamente su delito de sangre. Pero hasta ahora no se ha hablado tanto de cómo su fama ha crecido en tan solo dos semanas.

En medio de la investigación y la confesión de Daniel Sancho de haber sido el autor del asesinato de su pareja, el joven tuvo acceso a un teléfono móvil. Además de ponerse en contacto con su familia y sus amigos más cercanos –incluso con profesionales de los medios-, también accedió a sus redes sociales personales. Lo hizo para desactivar su perfil en Instagram, limitando con ello que la gente que no le conocía hasta entonces no tuviese acceso a sus fotografías, sus pensamientos, sus momentos con seres queridos. También para frenar los durísimos mensajes que estaba recibiendo por haber matado a Edwin. Pese a ello, el interés del público no ha decaído, sino que ha tenido que buscar alternativas para saber más de él.

Rodolfo Sancho Instagram

Las redes sociales y plataformas públicas de Daniel Sancho y sus allegados ha experimentado un auge inaudito, como así han destacado desde ‘El Periódico’. El motivo no podría ser más desafortunado, pero lo cierto es que, por ejemplo, el perfil de Instagram de Rodolfo Sancho ahora echa fuego, pues suma seguidores nuevos cada hora desde hace dos semanas. Y eso que el actor se mantiene en silencio y no hace uso de su cuenta, pues tan solo se pronuncia mediante comunicados de prensa y a través de sus abogados y portavoces de confianza.

Daniel Sancho YouTube

La cuenta de YouTube de Daniel Sancho es ahora muchísimo más popular que era antes. Es más, su fama ha crecido tanto, que algunos vídeos de sus recetas y consejos culinarios ha multiplicado sus reproducciones de forma masiva. También su cuenta en esta plataforma de vídeos, que ha llegado a quintuplicarse en número de seguidores desde que estallase el caso, tal y como han apuntado desde el citado diario. Ante la imposibilidad de ver al joven en Instagram, este flujo de curiosos ha aterrizado en su cuenta de YouTube, donde tiene muy pocos vídeos. Unas migas que son bien devoradas por aquellos que quieren acercarse más a la figura del detenido, el cual ya goza de una horda de fans, pese al motivo de su salto a la fama.