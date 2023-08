Diego Arrabal desvela un detalle clave: “Daniel Sancho no estaba solo en Tailandia”

El boom mediático que ha supuesto el crimen cometido por Daniel Sancho en Tailandia, al asesinar y desmembrar a su pareja sentimental, Edwin Arrieta, sigue copando titulares en todos los medios. La información primero llegó a modo de tsunami, pero ahora los detalles llegan a cuentagotas. Sin embargo, el paparazzo Diego Arrabal ha querido señalar un punto que hasta ahora había pasado desapercibido en toda esta truculenta trama. Y es que este rostro habitual en los platós de televisión, ahora cosechando buena audiencia en YouTube, quiere poner el foco en un detalle muy importante: Daniel Sancho no estaba solo en Tailandia. Se le ha visto con más personas, además del cirujano colombiano.

Daniel Sancho, escoltado por la policía SOMKEAT RUKSAMAN EFE

“Tenemos una información que ha pasado desapercibida en las últimas horas. Daniel Sancho no estaba solo en Tailandia”, asegura tajante el experto en crónica social, con más de 35 años de carrera. “Hay varios equipos de televisión de periodistas españoles en la isla en la que está la cárcel y el juez. Descubrieron un dato que está pasando desapercibido en todo el mundo y es muy importante”, alerta Diego Arrabal de un testimonio que no se ha tenido debidamente en cuenta, a pesar de poner el foco en que el hijo de Rodolfo Sancho ha tenido contacto con terceras personas en la isla en la que se cometió el crimen. ¿Estarán relacionadas?

“Cuando tú hablas con expertos, con periodistas de investigación, lo primero que te dicen es que un hombre solo no puede hacer lo que ha hecho. Es difícil, muy difícil, aunque tengas nociones, es muy complicado, por no decir casi casi imposible”, comienza a plantear sus pruebas, para después citar al programa ‘Así es la vida’ y a una de sus periodistas enviadas como corresponsal: “Hablando con gente que estaba en un restaurante cerca del hotel donde se estaba quedando Daniel, asegura un camarero, que es ruso, que ha visto a Daniel estos días. Pero que no estaba con este señor, con Edwin Arrieta, en una ocasión dice que sí, que puede que recuerde la cara de Edwin, pero lo que sí recuerda es que le ha visto con otra persona”.

“Cuidado con esta información. Porque si por un lado tenemos en cuenta lo que dicen los periodistas de investigación y las personas que saben de estos temas, que una persona sola es casi casi imposible que pueda hacer lo que ha hecho Daniel y por lo que se le está acusando a Daniel y por lo que Daniel ha dicho que hizo, cuidado. Y juntamos por otro lado la conversación de esta periodista española con este camarero ruso, que estaba con más gente”, enumera Diego Arrabal, para después hacerse unas preguntas para ver si las respuestas podrían arrojar más luz sobre el caso.

“Yo me pregunto: ¿Quiénes eran los acompañantes de Daniel? ¿Quién estaba acompañando a Daniel? ¿En qué momento Daniel estaba con estas personas? ¿Eran hombres? ¿Eran Mujeres?, ¿Eran amigos? ¿Cómo se veían en esas comidas? Porque eso se nota perfectamente, yo voy con un buen amigo mío, es una comida más relajada, más de reír. Pero si tú estás cenando con personas que prácticamente no conoces, te comportas de otra manera”, se cuestiona el paparazzi, que considera esta clave “muy importante, quizá lo más importante ahora mismo. Porque es raro que la policía tailandesa no ha dicho en ningún momento si se le ha visto relacionarse con más gente. Lo único que sabemos que con dos mujeres con las que fue a la Fiesta de la Luna Llena”.