Eva González, sin pelos en la lengua, se pronuncia sobre la relación de María José Suárez e Iker Casillas: "Ya no me sorprende nada"

María José Suárez e Iker Casillas han vuelto a ser fotografiados juntos, una semana después de protagonizar la portada de la revista "Semana". Aunque la modelo y el futbolista han negado desde el primer momento que entre ellos exista más que una amistad, lo cierto es que los rumores sobre una posible relación entre ambos no paran de crecer.

Cabe recordar que María José Suárez es muy amiga de Eva González, la ex de Casillas, una de las personas en las que se apoyó tras su polémica ruptura con Álvaro Muñoz Escassi. Desde hace años ambas han presumido de amistad en redes y siempre se han dedicado numerosas muestras de amor públicamente.

María José Suárez e Iker Casillas Revista SEMANA

Desde que salieron las primeras imágenes de María José Suárez e Iker Casillas, lo cierto es Eva González ha preferido guardar silencio y no se había pronunciado públicamente sobre la posible relación sentimental de su amiga con su ex. Ahora, tras las nuevas imágenes, la presentadora de "La Voz" ha sido muy tajante sobre el asunto en los Premios Esquire Hombres del Año, declaraciones que están dando mucho de qué hablar.

Sin pelos en la lengua, Eva González ha declarado que ya no le sorprende nada en la vida. "La portada la he visto en Instagram y luego me lo han dicho, claro, pero no he visto la revista por dentro ni nada. Pero a mí en esta vida muy pocas cosas me sorprenden ya. No voy a decir nada", ha sentenciado la modelo sobre el asunto.

La respuesta de María José

Tras las nuevas imágenes, la ex de Escassi se ha vuelto a reafirmar en su postura, reiterando que entre ellos solo existe una amistad. "Ya lo dije en su momento cuando salieron las primeras (imágenes), que nos ibais a ver más veces juntos y ya está", ha declarado María José. Sobre si ha pasado factura a su relación con Eva González, la modelo ha dicho que no. "¿Pero cómo va a ser mi relación con Eva? Por favor, que absurdez. Ya, ya", ha zanjado Suárez.