Eduardo Navarrete hace las paces con la Reina Letizia en el 25º aniversario de LA RAZÓN

LA RAZÓN está de celebración. El periódico alcanza los 25 años de vida y organizó ayer en su sede una fiesta por todo lo alto que acogió a lo más granado de diferentes esferas sociales. Entre ellos se encontraban algunos rostros de "Sálvese quien pueda", como María Patiño, Lydia Lozano o Belén Esteban, que protagonizó un sonado encuentro con los Reyes Felipe VI y Letizia que se ha hecho viral en las redes sociales. Más allá de la fotografía, la monarca se mostró de lo más atenta y amable con la llamada princesa del pueblo, a quien le preguntó incluso por cómo estaban su madre, María del Carmen, y su hija, Andrea Janeiro.

"Que la Reina Letizia me pregunte por mi madre y mi hija ha sido lo más grande. Me temblaban hasta las piernas", deslizaba Belén Esteban a LA RAZÓN, muy emocionada por su encuentro con Sus Majestades.

Pero no fue la otrora colaboradora de "Sálvame" la única que disfrutó de un distendido encuentro con la Reina Letizia. El diseñador Eduardo Navarrete también pudo charlar unos minutos con ella. "¿Qué tal, guapa?", saludó el modista a Su Majestad, a lo que ella respondió: "Me alegro de verte". Además, Navarrete confiesa a LA RAZÓN que, en petit comité, la monarca le felicitó "por lo bien que tengo el cutis", un comentario que él entendió como su forma de hacer las paces después de sus declaraciones sobre ella en septiembre de 2022: "Ha pasado de tener cara de proletaria a cara de Reina".

Se trata de un atípico piropo de los que tanto le gusta recibir a Su Majestad, tal y como ella mismo indicó a Marta Riesco, a quien también saludó en la fiesta del 25º aniversario de LA RAZÓN. "Me caes genial y eres guapísima. Estás espectacular", le dijo la reportera, unas bonitas palabras que doña Letizia agradeció: "Gracias, me gusta mucho que me lo digan".

En general, tanto la Reina como el Rey Felipe VI se tomaron el tiempo que hizo falta para saludar a todos los que pudieron, algunos viejos amigos e incluso compañeros de doña Letizia de su etapa como periodista.