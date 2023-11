La prensa internacional cae rendida a la Reina Letizia durante el 25 aniversario de LA RAZÓN

La fiesta del 25 aniversario de LA RAZÓN ha hecho historia y se ha coronado como uno de los eventos más top de este año de nuestro país. Los Reyes de España fueron los encargados de inaugurar anoche la celebración y miles de rostros conocidos festejaron el cuarto de siglo de este medio junto a Sus Majestades. Don Felipe y Doña Letizia sorprendieron a todos los asistentes con su cercanía y cariño y no dudaron en fotografiarse con todos los celebrities que quisieron inmortalizar esta histórica velada.

Y es que desde que arrancó la fiesta del 25 aniversario de LA RAZÓN no se habla de otra cosa. Pero no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. La prensa internacional también se ha hecho eco del festejo organizado por este diario y no ha dudado en alabar la figura de Doña Letizia, la invitada que más miradas atrajo durante toda la velada.

La Reina Letizia brilla en el 25 aniversario de La Razón. José Oliva EUROPAPRESS

El "Daily Mail" ha vuelto a caer rendido a la Reina de España y su estilismo ha sido muy aplaudido por los medios internacionales. Doña Letizia lució un sofisticado vestido azul marino que combinó con unos zapatos plateados de aguja que ya había lucido en otra ocasión, perfecto para una fiesta. El anterior medio citado británico también ha destacado la elegancia de Don Felipe, siempre impecable, reafirmándose nuevamente como uno de los hombres más elegantes del planeta.

Doña Letizia es un icono de estilo a nivel mundial y, durante la celebración del 25 aniversario de LA RAZÓN volvió a arrasar con su look. Pero más allá de su estilismo, la Reina de España brilló con luz propia y vivió una noche inolvidable llena de recuentros con compañeros del mundo del periodismo. Durante toda la fiesta la madre de la Princesa Leonor se mostró muy feliz y emocionada de poder celebrar con este diario su cuarto de siglo y fue, sin lugar a dudas, la protagonista de la fiesta.