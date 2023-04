El inesperado mensaje de Olga Moreno y Agustín Etienne tras la ruptura de Antonio David y Marta Riesco

La polémica ruptura de Antonio David Flores y Marta Riesco sigue dando de qué hablar. Desde que la reportera anunció su separación con el malagueño el pasado jueves, la expareja ha acaparado todos los titulares de la prensa del corazón. La única en pronunciarse sobre el asunto ha sido la misma periodista que, el pasado sábado, después de soltar la bomba y apuntar directamente a Rocío Flores como la culpable de la drástica decisión que tomó el exguardia civil respecto a su pareja, salió en defensa del exmarido de Rocío Carrasco y aseguró que, a pesar de todo, seguía "queriendo a Antonio David Flores con toda mi alma".

Ayer, el malagueño cumplió 47 años y solo Rocío Flores lo felicitó en redes sociales. Olga Moreno, ex de Antonio David, no se había pronunciando desde que salió a la luz la noticia de su ruptura con Marta Riesco, con quien comenzó a salir nada más cortar con ella. La ganadora de 'Supervivientes', aprovechando la polémica situación en la que se ha visto envuelta el clan Flores y el aniversario del padre de su hija Lola, colgó un story con Agustín Etienne, hombre con el que ha recuperado la ilusión en el amor, junto a un mensaje que se podría interpretar como un zasca a Antonio David y la exreportera de 'Fiesta'. "Lo dicho, amor del bueno…y muy buena tarde para todos", escribía el representante en un story junto a un vídeo con Olga Moreno y que ella también ha compartido en su perfil.

Story de Olga Moreno Instagram

Olga Moreno, después de protagonizar con Antonio David una de las separaciones más mediáticas de los últimos años, pasó una época muy complicada por el romance del malagueño y Marta Riesco. Pero el tiempo todo lo cura y la sevillana recuperó la sonrisa y la ilusión al lado de Agustín Etienne, noviazgo que no sentó nada bien en el clan Flores. Ahora, después de la tormenta, la ex del padre de Rocío Flores está viviendo una vida lejos del foco mediático, feliz, junto al representante, por el que bebe los cuatro vientos. Olga Moreno se ha centrado en su trabajo y su familia y evita cualquier trifulca mediática, aunque no ha podido evitar pronunciarse, de manera indirecta tras lo sucedido con Antonio David y Marta Riesco, dando una lección de "amor del bueno" frente a la polémica separación del padre de su hija con la reportera.