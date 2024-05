Duro revés para Isabel Pantoja: se desmorona su gira y pierde más conciertos

Isabel Pantoja terminó con mal pie el mes de abril y comenzó de la misma forma mayo, anunciando problemas de salud y la cancelación, muy a su pesar, de su concierto programado en Tenerife. Lo aplazaba para el próximo mes de septiembre, aunque los rumores de su revés médico llegaban antes que su confirmación oficial vía comunicado de prensa. Se dejaba en el aire la posibilidad de tomar la misma decisión con los próximos espectáculos previstas en su tour para celebrar su 50 aniversario sobre los escenarios. Finalmente, los peores presagios se han cumplido y las dos próximas citas de la tonadillera con su público han sido eliminadas de su hoja de ruta. Eso sí, nada tiene que ver con su tromboflebitis, dolorosa enfermedad inflamatoria que provoca el bloqueo de sus venas y la formación de coágulos de sangre de la que se encuentra ya recuperada. Entonces, ¿por qué no puede cumplir con sus fans?

Isabel Pantoja durante su concierto en el Palau Sant Jordi por su 'Gira 50 Años' Raúl Terrel Europa Press

Ha sido este mismo jueves 23 de mayo cuando las empresas que se encargan de la promoción de sus espectáculos ha dado a conocer la nefasta noticia. “Debido a que ha habido desacuerdos entre las empresas de la gira ’50 aniversario’ de Isabel Pantoja, no será posible la celebración de los conciertos previstas en Nerja, Sotogrande y Córdoba”, adelantaba Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’. La cancelación de Nerja ya asoló a sus fieles días antes, pero ahora se suman dos nuevas citas que se caen del calendario, dejando a la artista sin opciones para compartir su talento sobre los escenarios y triunfar como ya hizo en su primera gran apuesta de su tour en Madrid, donde la crítica la alzó a lo más alto, aunque sin librarse de ciertas dosis de polémica por la organización del espectáculo.

Con ello, la cantante lleva cerca de un mes con su gira paralizada, primero por sus problemas de salud que le impedían cumplir como ella querría, pero ahora por líos ajenos a ella. Un enfrentamiento entre las empresas que gestionan sus espectáculos han impedido que se levante el telón y que ella brille como tenía previsto: “Hay una serie de dificultades y de no entendimiento. No se ha llegado a un entendimiento final”, continúa detallando el periodista, que incluso habla de la tensión reinante: “Ha habido palabras altas y cosas que no se han hecho bien y han decidido suspenderlo todo”. Es más, aunque pesa mucho la cancelación de dos nuevos shows, que se suman al de Nerja, también esta guerra interna ha supuesto una modificación en los planes de otras fechas fijadas ya en el calendario. Así sucede al menos con lo previsto para Córdoba y Cádiz, que sí se celebrará, pero tendrá que modificar la fecha, ya que serán gestionadas por empresas distintas a este conflicto.

Isabel Pantoja Gtres

No obstante, Isabel Pantoja está dispuesta a dar el máximo sobre el escenario en su gira que conmemora los 50 años que ha dedicado a la música y a su público. Aunque no está teniendo demasiada fortuna en esta primera etapa, Antonio Rossi también ha adelantado en el programa de Telecinco que en breve se darán a conocer cinco nuevos conciertos, por lo que habrá oportunidades de sobra para verla en acción y disfrutar de su portentosa voz y puesta en escena: “Puedo decir que va a cerrar cinco ciudades más en España, así que hasta el final de año va a estar cantando sin parar”. Comenzando por Zaragoza, este mismo sábado 25 de mayo, cuando suba al escenario en Zaragoza y donde casi cuelga el cartel de ‘completo’, aunque aún quedan localidades libres y entradas por vender.