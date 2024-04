Se desvela qué enfermedad sufre Isabel Pantoja y por qué es tan dolorosa

Horas antes de que Isabel Pantoja anunciase la cancelación de su próximo concierto en Tenerife, esta posibilidad ya pululaba por las redacciones. El propio equipo de profesionales que acompañan a la tonadillera estaban en preaviso desde el día anterior de que el espectáculo estaba en el aire, así como la posibilidad de que se suspendan también los dos próximos encuentros de la artista con su público. La productora de la gira se apresuró a confirmar lo que ya se estaba publicando, alegando problemas médicos de la protagonista como único motivo de la decisión de no levantar el telón. Eso sí, poco más se detallaba y no se precisaba qué le sucedía realmente a la cantante, ni tan siquiera si su estado era grave como para justificar la creciente preocupación que comenzaba a extenderse. Ahora, un día después, se conoce por fin qué enfermedad tiene Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja durante su concierto en el Palau Sant Jordi por su 'Gira 50 Años' Raúl Terrel Europa Press

A lo largo del miércoles las informaciones sobre su estado de salud eran contradictorias. Unos querían llamar a la calma y mantener que estaba bien, mientras que otros, como Luis Pliego en ‘TardeAR’, subrayaba que “tú no puedes cancelar un concierto con todo vendido por una tontería. No puede ser una muela”. Después quiso dar un paso más a la hora de hablar del mal que aquejaría la artista y que le imposibilitaría estar sobre el escenario ante sus fans de Tenerife el próximo sábado 30 de abril: “Viene de alguna dolencia, no voy a decir la gravedad, que es seria. Porque ya te digo que la compañía de seguros no te devuelve las entradas y todo si no hay un parte médico”.

Aunque se ha especulado mucho sobre qué enfermedad tendría Isabel Pantoja, este jueves se ha salido al fin de dudas. Ayer se hablaban de posibles problemas renales, incluso de males circulatorios o dolores en las piernas, una vez que se confirmó que su problema de salud nada tenía que ver con su voz. Pero Gema López ha dado un paso más allá en ‘Espejo Público’ al poner nombre a lo que le sucede la tonadillera. Según la periodista, la cantante sufre una dolorosa enfermedad inflamatoria que puede provocar el bloqueo de las venas y la formación de coágulos de sangre. Se le conoce como tromboflebitis.

“Me dicen que ha sido tratada de su dolencia a lo largo de los últimos meses. Cada vez que hay un concierto lleva a la pareja de Anabel Pantoja para que le masajee las piernas antes de subir al escenario. Después son tres horas las que pasa en el escenario. Los médicos le han indicado que la única forma de paliar la dolencia es con un reposo absoluto”, ha detallado la periodista desde el programa matutino de Antena 3. Esta explicación que nos acerca a un posible diagnóstico sobre lo que ha bajado a Isabel Pantoja de los escenarios podría explicar su actitud en sus últimos espectáculos. Y es que a muchos les llamó la atención que se sentase en numerosas ocasiones durante el show, cuando siempre ha sido incombustible sobre las tablas. Seguramente, trascurridos las dos semanas de reposo que le han recomendado los médicos podrá estar en perfectas condiciones para continuar con su tour que celebra sus 50 años de carrera musical.