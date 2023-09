Ana María Aldón se casa con su pareja menos de un año después de divorciarse de Ortega Cano

Tremenda sorpresa ayer en el programa “Fiesta”. Eladio, la pareja de Ana María Aldón, intervino en directo mediante una llamada telefónica y terminó pidiendo matrimonio a la colaboradora. “Eres maravillosa”, comenzó diciendo el asturiano.

Sus muestras de amor fueron a más hasta que terminó proponiéndole que se casen: “Es una mujer espectacular, la quiero, es maravillosa y quiero estar con ella el resto de mi vida. No me importaría casarme con ella. Cariño, escúchame, ¿te quieres casar conmigo?”.

Una pregunta a la que Ana María Aldón respondió en positivo, asegurando que no se imagina la vida sin Eladio: “Eres maravilloso y por supuesto que sí que quiero casarme contigo. Quiero darte las gracias porque haces sentirme dichosa. Estoy tan convencida que no me importa dar el paso. Sí, quiero”.

Rápidamente, el plató del programa de Telecinco se convirtió en una auténtica fiesta y todos celebraron el compromiso que volverá a cambiar el estado civil de Ana María Aldón.

Ana María Aldón junto a su novio Telecinco

Fue a principios de este año cuando la andaluza y Ortega Cano se divorciaron oficialmente tras cinco años de matrimonio, otros tantos de relación y un hijo en común. La diseñadora dejó la casa del torero en la que hasta entonces había vivido y compró una en la que vivir con su pequeño para empezar una nueva vida.

El pasado mes de julio, durante la emisión del programa “Fiesta”, Ana María Aldón confesó que había recuperado la ilusión en el amor y que volvía a tener pareja. Pocos días después publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram en la que aparecía con Eladio, acompañada de un texto con el que demostraba lo feliz que era a su lado: “Gracias por cuidarme como nadie, por estar a mi lado aunque soplen vientos fuertes, por hacerme sentir única, especial. Por cómo me miras, por devolverme la ilusión y las ganas. Ganas de vivir, de luchar, de soñar, de sentir”.